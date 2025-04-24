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Yarısı Bizden Kampanyası Nedir, Hangi İllerde Var? Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Ekranı

Yarısı Bizden Kampanyası Nedir, Hangi İllerde Var? Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Ekranı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 16:29

Kentsel dönüşümü desteklemek adına projeler hayata geçiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Yarısı Bizden' Kampanyası oldu. Bu kampanya ilk olarak 2023 yılında hayata geçirildi. Daha sonra 2024 yılının Ağustos ayında ikinci dönemi başlatıldı. Bakan Kurum, son yaptığı açıklamada ise artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların devam edeceğini açıkladı.

Peki Yarısı Bizden Kampanyası nedir, hangi illeri kapsıyor?

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Yarısı Bizden Kampanyası Nedir?

Yarısı Bizden Kampanyası Nedir?

Yarısı Bizden Kampanyası, kentsel dönüşüm sürecinde hayata geçirilmiş bir projedir. Bu projeyle ev sahiplerine destek sağlanır. Proje kapsamında Bakanlı,  hak sahibine bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verir. Proje, dükkan sahipleri için de geçerlidir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

Desteklerden yararlanan ev sahipleri, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebilir.

Yarısı Bizden Kampanyası Şartları 

Yarısı Bizden Kampanyası'na katılmak için bazı şartlar vardır. Bunlar:

  • Yeni projedeki yapının (otopark ve sığınak hariç) eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekir.

  • Riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan yararlanabilir.

  • Riskli yapılar, bakanlığa bağlı kuruluşlara 'karot örneği' baktırılarak tespit edilir.

  • Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.

Yarısı Bizden Kampanyası Hangi İllerde Var, Sadece İstanbul İçin mi?

Yarısı Bizden Kampanyası Hangi İllerde Var, Sadece İstanbul İçin mi?

Yarısı Bizden Kampanyası yalnızca İstanbul'da geçerlidir. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında bu kampanyadan yararlanılabilir. Başvuru yapacak kişinin riskli bir konutun sahibi olması gerekir. Konut, riskli görüldüğü takdirde bu projenin kapsamına alınır.

Yarısı Bizden Kampanyası Desteği Ne Kadar?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

Tahliye/taşınma desteği ise tek seferde 100 bin TL'dir.

Tahliye desteği kiracıya da ödenebilir. Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir. 

Ödemeler, iş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında yapılır.

Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Nasıl Yapılır?

Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Nasıl Yapılır?

Bakanlığın sayfasındaki bilgilere göre kampanyadan yararlanmak için e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Konutun kampanyadan yararlanıp yararlanamayacağı, yapılan tespitin ardından belli olur. Bina riskli grupta ise bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Ekranı

e-devlet üzerinden 'Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru ekranı bulunur. Bu hizmeti kullanarak, “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm başvurusunda bulunabilirsiniz. 

Başvuru ekranı için tıklayınız.

Kampanyayla ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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