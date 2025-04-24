Yarısı Bizden Kampanyası Nedir, Hangi İllerde Var? Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Ekranı
Kentsel dönüşümü desteklemek adına projeler hayata geçiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Yarısı Bizden' Kampanyası oldu. Bu kampanya ilk olarak 2023 yılında hayata geçirildi. Daha sonra 2024 yılının Ağustos ayında ikinci dönemi başlatıldı. Bakan Kurum, son yaptığı açıklamada ise artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların devam edeceğini açıkladı.
Peki Yarısı Bizden Kampanyası nedir, hangi illeri kapsıyor?
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Yarısı Bizden Kampanyası Nedir?
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Yarısı Bizden Kampanyası Hangi İllerde Var, Sadece İstanbul İçin mi?
Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Nasıl Yapılır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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