Yarısı Bizden Kampanyası Nedir, Hangi İllerde Var? Yarısı Bizden Kampanyası Başvuru Ekranı

Yarısı Bizden Kampanyası, kentsel dönüşüm sürecinde hayata geçirilmiş bir projedir. Bu projeyle ev sahiplerine destek sağlanır. Proje kapsamında Bakanlı, hak sahibine bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verir. Proje, dükkan sahipleri için de geçerlidir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

Desteklerden yararlanan ev sahipleri, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebilir.

Yarısı Bizden Kampanyası Şartları

Yarısı Bizden Kampanyası'na katılmak için bazı şartlar vardır. Bunlar: