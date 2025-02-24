Yarın Okullar Tatil mi? 25 Şubat Salı Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Yarın Okullar Tatil mi? 25 Şubat Salı Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Geçtiğimiz hafta kar yağışı ülkemizin birçok kesimini etkisi altına aldı. Beyaz örtünün kentleri kaplamasının ardından birçok ilimizde kar tatili kararı alındı. Şubat ayında havalar soğuk ve karlı seyrederken milyonlarca öğrencinin gözü ise kar tatiline çevrildi. 25 Şubat Salı günü kar tatili olan iller merakla araştırılıyor.
Peki yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı günü okul var mı?
İşte 25 Şubat kar tatili olan iller...
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25 Şubat Hava Durumu
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Yarın (25 Şubat) Okul Var mı? 25 Şubat Kar Tatil Olan İller
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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