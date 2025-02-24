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Yarın Okullar Tatil mi? 25 Şubat Salı Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Yarın Okullar Tatil mi? 25 Şubat Salı Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 18:33

Geçtiğimiz hafta kar yağışı ülkemizin birçok kesimini etkisi altına aldı. Beyaz örtünün kentleri kaplamasının ardından birçok ilimizde kar tatili kararı alındı. Şubat ayında havalar soğuk ve karlı seyrederken milyonlarca öğrencinin gözü ise kar tatiline çevrildi. 25 Şubat Salı günü kar tatili olan iller merakla araştırılıyor. 

Peki yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı günü okul var mı?

İşte 25 Şubat kar tatili olan iller...

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25 Şubat Hava Durumu

25 Şubat Hava Durumu

Ülkemizin geçtiğimiz hafta Sibirya soğuklarının etkisi altındaydı. Kar yağışı birçok kentimizde etkili oldu. 25 Şubat Salı günü Meteoroloji hava durumuna göre ise hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek, bazı bölgelerimizde ise kar yağışı görülecek. 

25 Şubat kar yağışı görülebilecek iller şu şekilde: Riza, Artvin, Ardahan

Yarın (25 Şubat) Okul Var mı? 25 Şubat Kar Tatil Olan İller

Yarın (25 Şubat) Okul Var mı? 25 Şubat Kar Tatil Olan İller

25 Şubat Salı günü bazı illerimizde okullar tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda kentlerde buz ve don olayları görülebileceği, kar yağışının etkisini sürdüreceği açıklandı. 

Valilik açıklamalarına göre yarın (25 Şubat) Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon ve Bartın'da okullar tatil edildi.

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi? İstanbul'a Kar Yağacak mı?

Yarın İstanbul'da Okullar Tatil mi? İstanbul'a Kar Yağacak mı?

İstanbul geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisi altındaydı. Okullar, kar yağışı sebebiyle tatil edildi. Ancak yeni hafta itibariyle İstanbul'da kar etkisini kaybetti. Bu nedenle İstanbul'da eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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