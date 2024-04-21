Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Babama reşit olduğum için onunla görüşmeye mecbur olmadığımı söyledim."
2. "Eşime benim işimin onunkinden daha önemli olduğunu çünkü benim işim olmadan geçinemeyeceğimizi söyledim."
3. "Karıma kırdığı eşyaların parasını kendisinin vermesi gerektiğini söyledim."
4. "Uçakla yolculuk yapmaktan korkan kocamı uçuş boyunca görmezden geldim. Çünkü enerjimi düşürüyor."
5. "Cinsiyet partisi yapacak arkadaşıma bunun çok aptalca bir fikir olduğunu söyledim."
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6. "Erkek arkadaşım en yakın arkadaşının bekarlığa veda partisine gittiği için onunla kavga ettim."
7. "Aile evimde sadece kendime yemek yapıyorum."
8. "Oğluma kız arkadaşıyla çıkmak istiyorsa, bir iş bulması gerektiğini söyledim."
9. "Uzak bir akrabamız ölmesine rağmen kızımın düğününü iptal etmedim."
10. "İşsiz arkadaşıma parası olmadığı için bizimle tatile gelemeyeceğini söyledim."
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11. "En yakın arkadaşımın düğünü yerine konsere gitmeyi tercih ettim."
12. "Kız kardeşim işsiz olmasına rağmen başka birini işe aldım."
13. "Kız kardeşime çok dengesiz bir ilişkisi olduğunu söyledim."
14. "Kuzenimin eski erkek arkadaşıyla evlendim."
15. "Üvey kızımın düğününde olay çıkardıkları için aileme onlardan tiksindiğimi söyledim."
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