Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 16:01

İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Babama reşit olduğum için onunla görüşmeye mecbur olmadığımı söyledim."

1. "Babama reşit olduğum için onunla görüşmeye mecbur olmadığımı söyledim."

2. "Eşime benim işimin onunkinden daha önemli olduğunu çünkü benim işim olmadan geçinemeyeceğimizi söyledim."

2. "Eşime benim işimin onunkinden daha önemli olduğunu çünkü benim işim olmadan geçinemeyeceğimizi söyledim."

3. "Karıma kırdığı eşyaların parasını kendisinin vermesi gerektiğini söyledim."

3. "Karıma kırdığı eşyaların parasını kendisinin vermesi gerektiğini söyledim."

4. "Uçakla yolculuk yapmaktan korkan kocamı uçuş boyunca görmezden geldim. Çünkü enerjimi düşürüyor."

4. "Uçakla yolculuk yapmaktan korkan kocamı uçuş boyunca görmezden geldim. Çünkü enerjimi düşürüyor."

5. "Cinsiyet partisi yapacak arkadaşıma bunun çok aptalca bir fikir olduğunu söyledim."

5. "Cinsiyet partisi yapacak arkadaşıma bunun çok aptalca bir fikir olduğunu söyledim."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Erkek arkadaşım en yakın arkadaşının bekarlığa veda partisine gittiği için onunla kavga ettim."

6. "Erkek arkadaşım en yakın arkadaşının bekarlığa veda partisine gittiği için onunla kavga ettim."

7. "Aile evimde sadece kendime yemek yapıyorum."

7. "Aile evimde sadece kendime yemek yapıyorum."

8. "Oğluma kız arkadaşıyla çıkmak istiyorsa, bir iş bulması gerektiğini söyledim."

8. "Oğluma kız arkadaşıyla çıkmak istiyorsa, bir iş bulması gerektiğini söyledim."

9. "Uzak bir akrabamız ölmesine rağmen kızımın düğününü iptal etmedim."

9. "Uzak bir akrabamız ölmesine rağmen kızımın düğününü iptal etmedim."

10. "İşsiz arkadaşıma parası olmadığı için bizimle tatile gelemeyeceğini söyledim."

10. "İşsiz arkadaşıma parası olmadığı için bizimle tatile gelemeyeceğini söyledim."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "En yakın arkadaşımın düğünü yerine konsere gitmeyi tercih ettim."

11. "En yakın arkadaşımın düğünü yerine konsere gitmeyi tercih ettim."

12. "Kız kardeşim işsiz olmasına rağmen başka birini işe aldım."

12. "Kız kardeşim işsiz olmasına rağmen başka birini işe aldım."

13. "Kız kardeşime çok dengesiz bir ilişkisi olduğunu söyledim."

13. "Kız kardeşime çok dengesiz bir ilişkisi olduğunu söyledim."

14. "Kuzenimin eski erkek arkadaşıyla evlendim."

14. "Kuzenimin eski erkek arkadaşıyla evlendim."

15. "Üvey kızımın düğününde olay çıkardıkları için aileme onlardan tiksindiğimi söyledim."

15. "Üvey kızımın düğününde olay çıkardıkları için aileme onlardan tiksindiğimi söyledim."

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın