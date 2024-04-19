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Kadınların İç Çamaşırındaki Açılmanın Vajinanın Asidik Sıvısı Yüzünden Olduğunu Bilmeyenler Aydınlandı

Kadınların İç Çamaşırındaki Açılmanın Vajinanın Asidik Sıvısı Yüzünden Olduğunu Bilmeyenler Aydınlandı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.04.2024 - 15:35

Kadın vücuduyla ilgili yüzeysel bilgiye sahipseniz bu içerik sizi epey aydınlatacak. Buyurun öğrenmeye...

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İnsan vücuduyla ilgili ne kadar bilgi sahibisiniz bilmiyoruz. Çünkü birçoğumuz, eğer bilimle ilgilenmiyorsak sınırlı bilgiye sahibiz.

İnsan vücuduyla ilgili ne kadar bilgi sahibisiniz bilmiyoruz. Çünkü birçoğumuz, eğer bilimle ilgilenmiyorsak sınırlı bilgiye sahibiz.

Özellikle de kadın vücuduyla ilgili. Mesela çoğu kadının iç çamaşırında görülen bu açılma lekeleri çamaşır suyundan kaynaklanmıyor.

Özellikle de kadın vücuduyla ilgili. Mesela çoğu kadının iç çamaşırında görülen bu açılma lekeleri çamaşır suyundan kaynaklanmıyor.

Vajinanın kendine has bir florası ve pH dengesi var. Salgılanan bu sıvı asidik özellikte, yani bu da vajinanın kendi kendini temizleyebilmesi anlamına geliyor bir bakıma.

Vajinanın kendine has bir florası ve pH dengesi var. Salgılanan bu sıvı asidik özellikte, yani bu da vajinanın kendi kendini temizleyebilmesi anlamına geliyor bir bakıma.

Twitter'da bulunan yabancı bir kullanıcı "Bu ne demek oluyor?" diyerek aşağıda görmüş olduğunuz iç çamaşırı görsellerini yayınladı.

Twitter'da bulunan yabancı bir kullanıcı "Bu ne demek oluyor?" diyerek aşağıda görmüş olduğunuz iç çamaşırı görsellerini yayınladı.

Ve tabii Türk kullanıcılardan da birbirinden aydınlatıcı cevaplar geldi.

Ve tabii Türk kullanıcılardan da birbirinden aydınlatıcı cevaplar geldi.
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Bazılarının kafası karışık tabii, o ayrı...

Bazılarının kafası karışık tabii, o ayrı...
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