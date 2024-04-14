Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Hasta eski erkek arkadaşım beni görmek istediğini söyledi ama ben istemediğimi söyledim."
2. "Evimde kutladığım doğum günü partisinden sonra kuzenimin evine yiyecek götürmesine izin vermedim. Çünkü tüm harcamayı ben yaptım."
3. "Kocama annesini artık evimde istemediğimi söyledim."
4. "Kız arkadaşımın kıyafetlerini giyiyorum ve kızmasına rağmen çıkarmıyorum."
5. "Kuzenim saç kesimimi beğenmediğini söyledikten sonra onu evimden kovdum."
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6. "Kayınvalidemin baş başa tatil teklifini kabul etmedim."
7. "Kız kardeşimin en yakın arkadaşı olan kıza, doğum gününde iç çamaşırı aldım."
8. "Düğünümde kayınvalideme, kocamla fotoğrafımızdan çıkmasını söyledim."
9. "Kardeşime berbat bir baba olacağını söyledim."
10. "Yıllardır evli olduğumu en yakın arkadaşımdan sakladım."
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11. "Kuzenimin bebeğine seçtiği ismi tüm aileye söyledim."
12. "Babamın çok az ömrü kalmasına rağmen onunla görüşmüyorum."
13. "Erkek arkadaşımın alerjisi olmasına rağmen köpeğimi sahiplendirmek istemiyorum."
14. "Karıma işini bırakmasını evde çocuklarımıza bakmasını söyledim."
15. "Lisedeki en yakın arkadaşımı düğünüme davet etmedim."
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