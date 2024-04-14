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Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Yaptıkları Davranışların Kötü Olup Olmadığını Sorgulatarak Tüm Ayarlarımızla Oynayan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 12:47

İnsanlar bazen kendilerini haklı görüp, bazı davranışlarda bulunabilirler. Ancak daha sonra yaptıklarının doğru olup, olmadığını öğrenmek isterler. İkilemde kalan insanların paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshole/
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1. "Hasta eski erkek arkadaşım beni görmek istediğini söyledi ama ben istemediğimi söyledim."

1. "Hasta eski erkek arkadaşım beni görmek istediğini söyledi ama ben istemediğimi söyledim."

2. "Evimde kutladığım doğum günü partisinden sonra kuzenimin evine yiyecek götürmesine izin vermedim. Çünkü tüm harcamayı ben yaptım."

2. "Evimde kutladığım doğum günü partisinden sonra kuzenimin evine yiyecek götürmesine izin vermedim. Çünkü tüm harcamayı ben yaptım."

3. "Kocama annesini artık evimde istemediğimi söyledim."

3. "Kocama annesini artık evimde istemediğimi söyledim."

4. "Kız arkadaşımın kıyafetlerini giyiyorum ve kızmasına rağmen çıkarmıyorum."

4. "Kız arkadaşımın kıyafetlerini giyiyorum ve kızmasına rağmen çıkarmıyorum."

5. "Kuzenim saç kesimimi beğenmediğini söyledikten sonra onu evimden kovdum."

5. "Kuzenim saç kesimimi beğenmediğini söyledikten sonra onu evimden kovdum."
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6. "Kayınvalidemin baş başa tatil teklifini kabul etmedim."

6. "Kayınvalidemin baş başa tatil teklifini kabul etmedim."

7. "Kız kardeşimin en yakın arkadaşı olan kıza, doğum gününde iç çamaşırı aldım."

7. "Kız kardeşimin en yakın arkadaşı olan kıza, doğum gününde iç çamaşırı aldım."

8. "Düğünümde kayınvalideme, kocamla fotoğrafımızdan çıkmasını söyledim."

8. "Düğünümde kayınvalideme, kocamla fotoğrafımızdan çıkmasını söyledim."

9. "Kardeşime berbat bir baba olacağını söyledim."

9. "Kardeşime berbat bir baba olacağını söyledim."

10. "Yıllardır evli olduğumu en yakın arkadaşımdan sakladım."

10. "Yıllardır evli olduğumu en yakın arkadaşımdan sakladım."
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11. "Kuzenimin bebeğine seçtiği ismi tüm aileye söyledim."

11. "Kuzenimin bebeğine seçtiği ismi tüm aileye söyledim."

12. "Babamın çok az ömrü kalmasına rağmen onunla görüşmüyorum."

12. "Babamın çok az ömrü kalmasına rağmen onunla görüşmüyorum."

13. "Erkek arkadaşımın alerjisi olmasına rağmen köpeğimi sahiplendirmek istemiyorum."

13. "Erkek arkadaşımın alerjisi olmasına rağmen köpeğimi sahiplendirmek istemiyorum."

14. "Karıma işini bırakmasını evde çocuklarımıza bakmasını söyledim."

14. "Karıma işini bırakmasını evde çocuklarımıza bakmasını söyledim."

15. "Lisedeki en yakın arkadaşımı düğünüme davet etmedim."

15. "Lisedeki en yakın arkadaşımı düğünüme davet etmedim."

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