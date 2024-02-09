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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 19:01

Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Hafta sonunda neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀

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1. Jübile yapacağı takıma bakın❤️

1. Jübile yapacağı takıma bakın❤️
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2. Erkekler çok güçsüz canlılar...

2. Erkekler çok güçsüz canlılar...
twitter.com

3. En azından😅

3. En azından😅
twitter.com

4. Spor twitlerinin zirvesini analım.

4. Spor twitlerinin zirvesini analım.
twitter.com

5. Kennedy Caddesi'ne ismi verilecek kadar oynadı işte.

5. Kennedy Caddesi'ne ismi verilecek kadar oynadı işte.
twitter.com
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6. İyi bilgi.

6. İyi bilgi.
twitter.com

7. Yeter artık Galler, İzlanda...

7. Yeter artık Galler, İzlanda...
twitter.com

8. Balkan devrimi.

8. Balkan devrimi.
twitter.com

9. Nasılsın desek...

9. Nasılsın desek...
twitter.com

10. Sagopa Kajmer, Volkan Şen ve Volkan Babacan'ın berberleri aynıymış. İyi bilgi.

10. Sagopa Kajmer, Volkan Şen ve Volkan Babacan'ın berberleri aynıymış. İyi bilgi.
twitter.com
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11. Sigara sağlığa zararlıdır.

11. Sigara sağlığa zararlıdır.
twitter.com

12. Bu diyaloğu hatırladınız mı?

12. Bu diyaloğu hatırladınız mı?
twitter.com

13. Bu adamın kimin karışımı ya?

13. Bu adamın kimin karışımı ya?
twitter.com

Haftaya görüşürüz!

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