Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Hafta sonunda neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀
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1. Jübile yapacağı takıma bakın❤️
2. Erkekler çok güçsüz canlılar...
3. En azından😅
4. Spor twitlerinin zirvesini analım.
5. Kennedy Caddesi'ne ismi verilecek kadar oynadı işte.
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6. İyi bilgi.
7. Yeter artık Galler, İzlanda...
8. Balkan devrimi.
9. Nasılsın desek...
10. Sagopa Kajmer, Volkan Şen ve Volkan Babacan'ın berberleri aynıymış. İyi bilgi.
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11. Sigara sağlığa zararlıdır.
12. Bu diyaloğu hatırladınız mı?
13. Bu adamın kimin karışımı ya?
Haftaya görüşürüz!
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