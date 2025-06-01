Yapay Zekaya Sorduk: Yaz Aylarında En Mantıklı ve Ekonomik Tatil Seçenekleri Neler?

Yapay zeka, uçak bileti ve otel verilerini analiz ettiğinde, erken rezervasyon yapanların ortalama %30’a varan tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Özellikle mayıs-haziran döneminde yapılan rezervasyonlar, temmuz-ağustos tatilcilerine göre çok daha uygun fiyatlı oluyor.

İpucu: Ucuzluk için sadece uçak değil, tren ve otobüs alternatiflerini de değerlendirin.