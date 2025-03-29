Yapay Zekaya Göre Yalnızca Çocukken Travma Yaşamışsan Anlayabileceğin Filmler

Bazı filmler vardır ki, izleyen herkes aynı duygusal etkiyi almaz. Kimi izleyici için sadece garip veya ağır gelirken, bazıları için bir ayna gibi olur. Çünkü bazı hikâyeler, belirli bir acıyı yaşamış insanların içindeki derin yaralara doğrudan dokunur.

Eğer çocukken hayatın fazla sert olduğunu, dünyanın güvenilir bir yer olmadığını ya da insanlar hakkında fazlasıyla erken bir farkındalık kazandığını hissettiysen, bu filmler sana daha farklı görünecek. Bazen bir korku filmi, bazen bir psikolojik dram, bazen de bir varoluş sancısı… Ama hepsi, geçmiş travmaları olanların anlayabileceği duygulara hitap ediyor.

Hazırsan, işte yapay zekaya göre sadece çocukken travma yaşamışsan tam anlamıyla hissedebileceğin 10 film!