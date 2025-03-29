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Yapay Zekaya Göre Yalnızca Çocukken Travma Yaşamışsan Anlayabileceğin Filmler

Yapay Zekaya Göre Yalnızca Çocukken Travma Yaşamışsan Anlayabileceğin Filmler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.03.2025 - 08:01

Bazı filmler vardır ki, izleyen herkes aynı duygusal etkiyi almaz. Kimi izleyici için sadece garip veya ağır gelirken, bazıları için bir ayna gibi olur. Çünkü bazı hikâyeler, belirli bir acıyı yaşamış insanların içindeki derin yaralara doğrudan dokunur.

Eğer çocukken hayatın fazla sert olduğunu, dünyanın güvenilir bir yer olmadığını ya da insanlar hakkında fazlasıyla erken bir farkındalık kazandığını hissettiysen, bu filmler sana daha farklı görünecek. Bazen bir korku filmi, bazen bir psikolojik dram, bazen de bir varoluş sancısı… Ama hepsi, geçmiş travmaları olanların anlayabileceği duygulara hitap ediyor.

Hazırsan, işte yapay zekaya göre sadece çocukken travma yaşamışsan tam anlamıyla hissedebileceğin 10 film!

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1. Requiem for a Dream (2000)

1. Requiem for a Dream (2000)

Konu: Dram

Özet: Bağımlılık, yıkım ve çaresizlik dolu bir film. Eğer hayatın bazen fazla acımasız olabileceğini küçük yaşta öğrendiysen, bu film seni mahvedecek.

Oyuncular: Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly

2. Donnie Darko (2001)

2. Donnie Darko (2001)

Konu: Dram, Bilim Kurgu

Özet: Paralel evrenler, varoluşsal krizler ve karanlık gençlik. Hayata dair erken yaşta fazla derin düşünmeye başladıysan, bu filmde kendini bulabilirsin.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore

3. Eraserhead (1977)

3. Eraserhead (1977)

Konu: Dram, Fantastik, Korku

Özet: David Lynch’in en rahatsız edici filmlerinden biri. Çocuklukta yaşanan bilinçaltı korkularına hitap eden bir kabus gibi.

Oyuncular: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph

4. Synecdoche, New York (2008)

4. Synecdoche, New York (2008)

Konu: Dramatik komedi

Özet: Hayatın geçiciliği ve kimlik krizi üzerine, aşırı depresif ve katmanlı bir film. Eğer çocukken 'her şeyin bir gün biteceğini' fark ettiysen, tam senlik.

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Samantha Morton

5. A Ghost Story (2017)

5. A Ghost Story (2017)

Konu: Dram, Fantastik

Özet: Zamanın geçişi, kayıplar ve yalnızlık üzerine meditatif bir film. Çocukken derin bir kayıp yaşadıysan, bu film seni paramparça eder.

Oyuncular: Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr.

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6. The Babadook (2014)

6. The Babadook (2014)

Konu: Dram, Korku, Gerilim

Özet: Travma ve depresyonun fiziksel bir varlık olarak nasıl insanı ele geçirdiğini anlatan, metaforlarla dolu bir korku filmi.

Oyuncular: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall

7. Come and See (1985)

7. Come and See (1985)

Konu: Dram, Savaş

Özet: Çocuklukta güvenli hissetmemenin sinematik karşılığı. Savaşın en çarpıcı ve travmatik anlatımlarından biri.

Oyuncular: Olga Mironova, Vladas Bagdonas, Juris Lumiste

8. Oldboy (2003)

8. Oldboy (2003)

Konu: Gerilim

Özet: İntikam, pişmanlık ve kimlik üzerine ağır bir film. Eğer küçük yaşta dünyanın adil olmadığını öğrendiysen, izlerken çok şey hissedeceksin.

Oyuncular: Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley

9. Perfect Blue (1997)

9. Perfect Blue (1997)

Konu: Animasyon, Gerilim

Özet: Gerçeklik ve kimlik algısını bozan, psikolojik travmayı dibine kadar işleyen bir anime filmi.

Oyuncular: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Shinpachi Tsuji

10. Waltz with Bashir (2008)

10. Waltz with Bashir (2008)

Konu: Animasyon, Biyografik, Belgesel, Dram, Savaş

Özet: Bastırılmış anılar ve travmalar üzerine inanılmaz etkileyici bir animasyon. Eğer geçmişi unutmanın bazen bir savunma mekanizması olduğunu biliyorsan, bu film seni vurur.

Oyuncular: Ari Folman, Ronny Dayag, Ron Ben-Yishai

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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