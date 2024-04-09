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Yapay Zeka Teknolojisiyle The Muppet Show'daki Kuklalara Dönüştürülmüş 20 Ünlü

Yapay Zeka Teknolojisiyle The Muppet Show'daki Kuklalara Dönüştürülmüş 20 Ünlü

Yapay Zeka
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 08:01

Eğer yapay zekaya karşı önyargılıysanız, bu teknoloji sizi korkutuyorsa ve yeniliklere adapte olmak istiyorsanız size yapay zekanın en eğlenceli tarafını göstermek için içeriğimize buyurun. Eğer aranızda kukla fobisi olan varsa bu içeriği derhal terk etmenizi öneririz. Çünkü Muppet Show'daki kuklaların ünlüler camiasıyla birleşiminin olduğu yepyeni bir dünyaya yolculuk edeceğiz. Buzzfeed'in en sevilen ünlüleri derleyip, yapay zeka teknolojisi kullanarak ortaya çıkardığı bu Muppet'ları çok beğeneceksiniz.👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/spenceraltho...
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1. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

1. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

The one and only Snoop Doggy Dogg!

The one and only Snoop Doggy Dogg!

2. Peki bu kukla hangi ünlüye ait?👇

2. Peki bu kukla hangi ünlüye ait?👇

Taylor Swift!

Taylor Swift!

3. Peki bu kim olabilir?👇

3. Peki bu kim olabilir?👇
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Swift'in biricik aşkı Travis Kelce!

Swift'in biricik aşkı Travis Kelce!

4. Peki ya bu?👇

4. Peki ya bu?👇

Emma Stone!

Emma Stone!

5. Bunu tahmin etmesi çok kolay!

5. Bunu tahmin etmesi çok kolay!

Pop'un Kralı Michael Jackson!

Pop'un Kralı Michael Jackson!
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6. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇

6. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇

Z jenerasyonunun biricik şarkıcısı Billie Eilish!

Z jenerasyonunun biricik şarkıcısı Billie Eilish!

7. Sizce bu hangi ünlü?👇

7. Sizce bu hangi ünlü?👇

Dwayne Johnson! The Rock abimize benzemekle beraber Terry Crews'ü de andırıyor. Sizce de öyle değil mi?

Dwayne Johnson! The Rock abimize benzemekle beraber Terry Crews'ü de andırıyor. Sizce de öyle değil mi?

8. Sizce bu hangi kim olabilir?👇

8. Sizce bu hangi kim olabilir?👇
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Kraliçe Beyoncé!

Kraliçe Beyoncé!

9. Bu ünlüyü tahmin ederken biraz zorlandık.👇

9. Bu ünlüyü tahmin ederken biraz zorlandık.👇

Biricik Ken, Ryan Gosling!

Biricik Ken, Ryan Gosling!

10. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

10. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

Güzeller güzeli Barbie'miz Margot Robbie!

Güzeller güzeli Barbie'miz Margot Robbie!
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11. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇

11. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇

En genç Spider-Man Tom Holland!

En genç Spider-Man Tom Holland!

12. Peki sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

12. Peki sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

Zendaya'nın ta kendisi!

Zendaya'nın ta kendisi!

13. Peki ya bu?👇

13. Peki ya bu?👇
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Kraliçe Rihanna!

Kraliçe Rihanna!

14. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

14. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

Keanu Reeves! 10/10 bir kukla olmuş cidden tıpkısının aynısı.

Keanu Reeves! 10/10 bir kukla olmuş cidden tıpkısının aynısı.

15. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

15. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

Friends dizisinin Rachel'ı Jennifer Aniston!

Friends dizisinin Rachel'ı Jennifer Aniston!
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16. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

16. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇

Thor abimiz, Chris Hemsworth!

Thor abimiz, Chris Hemsworth!

17. Sizce bu kim olabilir?👇

17. Sizce bu kim olabilir?👇

Jennifer Coolidge!

Jennifer Coolidge!

18. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇

18. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇
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Benedict Cumberbatch!

Benedict Cumberbatch!

19. Sizce bu kim olabilir?👇

19. Sizce bu kim olabilir?👇

Whoopi Goldberg!

Whoopi Goldberg!

20. Peki bu?👇

20. Peki bu?👇

Samuel L. Jackson!

Samuel L. Jackson!
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Bazı ünlüler bizi düşündürtse de neredeyse hepsi Muppet'lara çok benzemiş! Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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