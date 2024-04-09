Yapay Zeka Teknolojisiyle The Muppet Show'daki Kuklalara Dönüştürülmüş 20 Ünlü

Eğer yapay zekaya karşı önyargılıysanız, bu teknoloji sizi korkutuyorsa ve yeniliklere adapte olmak istiyorsanız size yapay zekanın en eğlenceli tarafını göstermek için içeriğimize buyurun. Eğer aranızda kukla fobisi olan varsa bu içeriği derhal terk etmenizi öneririz. Çünkü Muppet Show'daki kuklaların ünlüler camiasıyla birleşiminin olduğu yepyeni bir dünyaya yolculuk edeceğiz. Buzzfeed'in en sevilen ünlüleri derleyip, yapay zeka teknolojisi kullanarak ortaya çıkardığı bu Muppet'ları çok beğeneceksiniz.👇