Yapay Zeka Teknolojisiyle The Muppet Show'daki Kuklalara Dönüştürülmüş 20 Ünlü
Yapay Zeka Teknolojisiyle The Muppet Show'daki Kuklalara Dönüştürülmüş 20 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/spenceraltho...
Eğer yapay zekaya karşı önyargılıysanız, bu teknoloji sizi korkutuyorsa ve yeniliklere adapte olmak istiyorsanız size yapay zekanın en eğlenceli tarafını göstermek için içeriğimize buyurun. Eğer aranızda kukla fobisi olan varsa bu içeriği derhal terk etmenizi öneririz. Çünkü Muppet Show'daki kuklaların ünlüler camiasıyla birleşiminin olduğu yepyeni bir dünyaya yolculuk edeceğiz. Buzzfeed'in en sevilen ünlüleri derleyip, yapay zeka teknolojisi kullanarak ortaya çıkardığı bu Muppet'ları çok beğeneceksiniz.👇
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1. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇
The one and only Snoop Doggy Dogg!
2. Peki bu kukla hangi ünlüye ait?👇
Taylor Swift!
3. Peki bu kim olabilir?👇
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Swift'in biricik aşkı Travis Kelce!
4. Peki ya bu?👇
Emma Stone!
5. Bunu tahmin etmesi çok kolay!
Pop'un Kralı Michael Jackson!
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6. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇
Z jenerasyonunun biricik şarkıcısı Billie Eilish!
7. Sizce bu hangi ünlü?👇
Dwayne Johnson! The Rock abimize benzemekle beraber Terry Crews'ü de andırıyor. Sizce de öyle değil mi?
8. Sizce bu hangi kim olabilir?👇
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Kraliçe Beyoncé!
9. Bu ünlüyü tahmin ederken biraz zorlandık.👇
Biricik Ken, Ryan Gosling!
10. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇
Güzeller güzeli Barbie'miz Margot Robbie!
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11. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇
En genç Spider-Man Tom Holland!
12. Peki sizce bu hangi ünlü olabilir?👇
Zendaya'nın ta kendisi!
13. Peki ya bu?👇
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Kraliçe Rihanna!
14. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇
Keanu Reeves! 10/10 bir kukla olmuş cidden tıpkısının aynısı.
15. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇
Friends dizisinin Rachel'ı Jennifer Aniston!
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16. Sizce bu hangi ünlü olabilir?👇
Thor abimiz, Chris Hemsworth!
17. Sizce bu kim olabilir?👇
Jennifer Coolidge!
18. Peki bu hangi ünlü olabilir?👇
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Benedict Cumberbatch!
19. Sizce bu kim olabilir?👇
Whoopi Goldberg!
20. Peki bu?👇
Samuel L. Jackson!
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Bazı ünlüler bizi düşündürtse de neredeyse hepsi Muppet'lara çok benzemiş! Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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