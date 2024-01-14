Yapay Zeka Destekli Araştırmalar Parmak İzlerinin Benzersiz Olduğu Teorisini Çürüttü

Araştırmacılar, bir yapay zeka modeli kullanarak yaptıkları çalışmada parmak izlerinin tamamen benzersiz olmadığını ortaya çıkardılar. Bu çalışmada farklı kişilere ait olan ve aynı kişinin farklı parmak izleri arasında toplam 60 bin parmak izi çiftinin benzerlikleri tespit edildi. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1