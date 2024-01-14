Yapay Zeka Destekli Araştırmalar Parmak İzlerinin Benzersiz Olduğu Teorisini Çürüttü
Yapay Zeka Destekli Araştırmalar Parmak İzlerinin Benzersiz Olduğu Teorisini Çürüttü
Araştırmacılar, bir yapay zeka modeli kullanarak yaptıkları çalışmada parmak izlerinin tamamen benzersiz olmadığını ortaya çıkardılar. Bu çalışmada farklı kişilere ait olan ve aynı kişinin farklı parmak izleri arasında toplam 60 bin parmak izi çiftinin benzerlikleri tespit edildi. Detaylar içerikte. 👇
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Araştırmacılar, her parmak izinin benzersiz olduğu yönündeki yaygın inancı sorgulayan yeni bir çalışma yürüttüler.
Bu çalışmada "derin karşılaştırmalı ağ" adı verilen bir yapay zeka modeli kullanılarak parmak izleri analiz edildi.
Araştırma sonucunda hem aynı kişinin farklı parmaklarından alınan hem de tamamen farklı bireylere ait olan 60 bin parmak izi çifti tespit edildi.
Yapay zeka sistemi, aynı kişinin farklı parmaklarından alınan parmak izlerinin arasında parmak izlerinin merkezindeki açılar ve eğriliklerden kaynaklanan güçlü benzerlikler olduğunu ortaya koydu.
Sistem, bir parmak izi çiftinin aynı kişiye ait olup olmadığını yüzde 77 doğrulukla belirleyebildi ve bu bulgu, her parmak izinin benzersiz olduğu teorisini çürütüyor.
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Geleneksel olarak parmak izi analizinde dallanmalar ve uç noktalar gibi küçük ayrıntılara odaklanılıyordu.
Bu yöntemler parmak izi eşleştirmesi için etkili olmakla birlikte, aynı kişinin farklı parmak izleri arasındaki korelasyonları saptamada güvenilir değildi.
Yeni çalışma, bu alanda bir ilerleme sağlayarak parmak izlerinin benzerliklerini daha sistematik bir şekilde ölçmeyi mümkün kıldı.
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