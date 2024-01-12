Bilim İnsanları Uzayda "Büyük Halka" Adını Verdikleri Devasa Bir Yapı Keşfetti
Bilim İnsanları Uzayda "Büyük Halka" Adını Verdikleri Devasa Bir Yapı Keşfetti
Central Lancashire Üniversitesi'nden İngiliz bilim insanları uzayda, kozmolojik temel varsayımları sorgulatan, halka şeklinde dev bir yapı keşfettiler. Bu dikkat çekici keşif, 'Büyük Halka' olarak isimlendirildi. Detaylar içerikte. 👇
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Central Lancashire Üniversitesi'nden yapılan son araştırmalar, uzayda devasa bir halka şeklinde yapı keşfetti.
Bu yapı, "Büyük Halka" olarak adlandırılıyor ve Dünya'dan 9.2 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
Büyük Halka'nın çapı yaklaşık 1.3 milyar ışık yılı, çevresi ise yaklaşık dört milyar ışık yılıdır.
İki yıl önce keşfedilen "Dev Yay" adlı başka bir yapıyla ilgili olarak bilim insanları, Büyük Halka ve Dev Yay'ın uzayda birbirlerinden yalnızca 12 derece uzaklıkta ve "kozmolojik komşular" olduklarını belirtti.
Bu keşfi yapan Central Lancashire Üniversitesi doktora öğrencisi Alexia Lopez, Büyük Halka ve Dev Yay'ın bizden aynı uzaklıkta olduğunu ve Çoban Boötes takımyıldızının yakınında yer aldıklarını ifade etti.
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Bu, her iki yapının da evrenin şimdiki yaşının yalnızca yarısı kadar olduğu aynı kozmik zamanda var oldukları anlamına geliyor.
Bu iki ultra büyük yapının yakın konfigürasyonu, birlikte daha olağanüstü bir kozmolojik sistem oluşturma olasılığını artırıyor.
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