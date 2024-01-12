Bilim İnsanları Uzayda "Büyük Halka" Adını Verdikleri Devasa Bir Yapı Keşfetti

Central Lancashire Üniversitesi'nden İngiliz bilim insanları uzayda, kozmolojik temel varsayımları sorgulatan, halka şeklinde dev bir yapı keşfettiler. Bu dikkat çekici keşif, 'Büyük Halka' olarak isimlendirildi. Detaylar içerikte. 👇

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