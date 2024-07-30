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Yanında Bile Yatamazsın: Dünyanın En Pahalı Çikolataları!

Yanında Bile Yatamazsın: Dünyanın En Pahalı Çikolataları!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 15:48

Çikolata denilince akan suların duracağı milyonlarca kişi vardır muhtemelen. 'Çikolata krizi' denilen bir şey var sonuçta! Bugün sizlere, bugüne kadar yediğiniz tüm çikolataları unutturacak dünyanın en pahalı çikolatalarıyla geldik.

Haydi gelin bir göz atalım.

Kaynak

Valrhona bitter çikolata ve trüf yağıyla üretilen "La Madeline au Truffe" gümüş bir kutu içerisinde teslim ediliyor. Tanesi ise 250 dolar!

Valrhona bitter çikolata ve trüf yağıyla üretilen "La Madeline au Truffe" gümüş bir kutu içerisinde teslim ediliyor. Tanesi ise 250 dolar!

Bugüne kadar neslinin tükendiği düşünülen, ancak daha sonra çok nadiren bulunan bir kakao türü olduğunu düşünün.

Bugüne kadar neslinin tükendiği düşünülen, ancak daha sonra çok nadiren bulunan bir kakao türü olduğunu düşünün.

Tamamen el yapımıyla oldukça nadir bir kakao türünden üretilen bu To'ak Chocolate, ayrıca el yapımı bir ahşap kutuda servis ediliyor. Tanesi ise tam 260 dolar.

Ekvador, Venezuela, Trinidad ve Fildişi Sahili'nden elde edilen malzemelerin harmonisiyle üretilen bu çikolatanın ait olduğu marka, ne yazık ki artık faaliyette değil.

Ekvador, Venezuela, Trinidad ve Fildişi Sahili'nden elde edilen malzemelerin harmonisiyle üretilen bu çikolatanın ait olduğu marka, ne yazık ki artık faaliyette değil.

Çikolata markasının faaliyette olmaması ise, onu en pahalılar listesinde yer almasından alıkoymuyor!

Bu çikolatanın fiyatı tam 584 dolar.

Wispa Gold Wrapped Chocolate'ın paketini de yiyebilirsiniz! O kadar para verdiniz sonuçta.

Wispa Gold Wrapped Chocolate'ın paketini de yiyebilirsiniz! O kadar para verdiniz sonuçta.

Yenilebilir altın paketiyle birlikte yaklaşık 1600 dolara satılıyor.

"Swarovski Studded Chocolates" isminden bile belli değil mi pahalı bir çikolata olduğu?

"Swarovski Studded Chocolates" isminden bile belli değil mi pahalı bir çikolata olduğu?

Swarovskili çikolatalar; altın, Swarovski kristali ve ipek gül ile süsleniyor. Hakiki deri ve el dokuma ipekten yapılmış çarpıcı bir kutuya yerleştirilen bu çikolataların fiyatı ise tam 10 bin dolar.

Altın Benekli yumurta, hem dünyanın en pahalı çikolatalarından hem de hiç mücevheri yok!

Altın Benekli yumurta, hem dünyanın en pahalı çikolatalarından hem de hiç mücevheri yok!

Yenilebilir altın yapraklarıyla süslenen çikolatanın fiyatı ise 11 bin 100 dolar.

Görüp görebileceğiniz en üst düzey sıcak çikolata!

Görüp görebileceğiniz en üst düzey sıcak çikolata!

Frrrozen Haute Chocolate,  28 egzotik ve nadir kakao, altın varak ve üzerinde La Madeleina Au Truffle kullanılan bir sıcak çikolata. Ayrıca bu çikolata, altın ve elmastan yapılan bir tabakta, altın kaşıkla, elmaz bir bilezikle servis ediliyor. Fiyatı ise sadece 25 bin dolarcık.

Fiyat etiketi 1 milyon doların üzerinde olan Le Chocolat Box, dünyanın en üst düzey çikolatası!

Fiyat etiketi 1 milyon doların üzerinde olan Le Chocolat Box, dünyanın en üst düzey çikolatası!

Simon Jewelers tarafından hazırlanan kutu, üst düzey çikolatalardan oluşan bir kutunun içinde paketlenmiş bir milyon dolarlık mücevherler bulunuyor. Her bir kutu, hem karat hem de tat bakımından farklılık gösteriyor!

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