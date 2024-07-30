Yanında Bile Yatamazsın: Dünyanın En Pahalı Çikolataları!
Yanında Bile Yatamazsın: Dünyanın En Pahalı Çikolataları!
Çikolata denilince akan suların duracağı milyonlarca kişi vardır muhtemelen. 'Çikolata krizi' denilen bir şey var sonuçta! Bugün sizlere, bugüne kadar yediğiniz tüm çikolataları unutturacak dünyanın en pahalı çikolatalarıyla geldik.
Haydi gelin bir göz atalım.
Valrhona bitter çikolata ve trüf yağıyla üretilen "La Madeline au Truffe" gümüş bir kutu içerisinde teslim ediliyor. Tanesi ise 250 dolar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın