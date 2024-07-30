Yanında Bile Yatamazsın: Dünyanın En Pahalı Çikolataları!

Frrrozen Haute Chocolate, 28 egzotik ve nadir kakao, altın varak ve üzerinde La Madeleina Au Truffle kullanılan bir sıcak çikolata. Ayrıca bu çikolata, altın ve elmastan yapılan bir tabakta, altın kaşıkla, elmaz bir bilezikle servis ediliyor. Fiyatı ise sadece 25 bin dolarcık.