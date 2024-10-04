Yanıltıcı Bilgiler, İhmaller! Diyarbakır Barosu’ndan Narin Cinayeti Hakkında Suç Duyurusu

Diyarbakır Barosu’ndan sürpriz bir başvuru geldi. Baro, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında devam eden soruşturmada ihmalleri olduğunu düşündüğü başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İşte Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberinin detayları…