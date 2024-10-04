Yanıltıcı Bilgiler, İhmaller! Diyarbakır Barosu’ndan Narin Cinayeti Hakkında Suç Duyurusu
Yanıltıcı Bilgiler, İhmaller! Diyarbakır Barosu’ndan Narin Cinayeti Hakkında Suç Duyurusu
Kaynak: https://medyascope.tv/2024/10/03/ozel...
Diyarbakır Barosu’ndan sürpriz bir başvuru geldi. Baro, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi derede gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında devam eden soruşturmada ihmalleri olduğunu düşündüğü başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İşte Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberinin detayları…
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21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolduktan günler sonra cesedi evinin yakınlarındaki bir derede gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması devam ediyor. Narin’in babası dışındaki birçok akrabası tutuklandı, ancak soruşturma devam ediyor ve Narin’i kimin öldürdüğü henüz ortaya çıkmadı.
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Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran soruşturması devam ederken Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu dilekçesi sundu. Suç duyurusunda, Narin Güran’ın 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra aynı gün öldürülmesine ilişkin önemli ihmallerin altını çizdi.
Baro, jandarma personelinin, arama-kurtarma ve delil toplama süreçlerinde kusurlu hareket ettiklerini belirtti. Söz konusu kişilerin cezalandırılmasını talep etti.
Baro, çocuğun kaybolduğunun fark edildiği saat 17.40 ile gerçek kayıp saati arasındaki tutarsızlıkların yanıltıcı bilgiler nedeniyle örtüşmediğini belirtti.
Dilekçede, 21 Ağustos’ta kaybolan çocuğun arama çalışmalarını yürüten jandarma personelinin uzmanlık eksikliğine dikkat çekti. Kayıp çocuk vakalarında uzman olmayan jandarma personelinin, başta İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım olmak üzere sürece müdahil olmalarının, durumu daha karmaşık hale getirdiği ifade edildi.
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Suç duyurusu dilekçesinde, kaybolma zamanına dair de önemli bir tespit yaptı. Dilekçede, Narin Güran’ın en son görüntüsünün 15.15’te alındığı, ancak kolluk kuvvetleri tarafından bu görüntü kaydının tespit edilmesinin ardından, kaybolma zamanının 17.40 ve sonrasına çekildiği ifade edildi. Ancak, 19 gün süren bu arama çalışmalarının ardından, çocuğun cansız bedenine ulaşılması ve şüpheli Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri ile yer gösterme beyanı sonrasında, gerçekte çocuğun kaybolma zamanının 15.15-15.45 arasındaki bir dilime denk geldiği ortaya çıktı.
Dilekçede, bugün dosya kapsamında şüpheli konumunda ve tutuklu bulunan kişilerin, arama faaliyetlerini manipüle ederek delillerin kaybolmasına neden oldukları ifade edildi.
Dilekçede, olayın faillerine yönelik yürütülen arama çalışmalarında 19 gün boyunca çocuğa ulaşılmasının engellendiğini belirtti. Baro, arama çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekerek, özellikle kritik bir delilin kaybedildiğini vurguladı. Dilekçede, abi Enes Güran‘ın kolundaki ısırık izinin yedi gün sonra tespit edildiği belirlendi. Ancak aradan geçen süre zarfında DNA kalıntılarının kaybolması nedeniyle, ısırığın çocuğa veya başka bir şüpheliye ait olup olmadığının tespitinin imkansız hale geldiği ifade edildi.
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