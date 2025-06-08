Yalnızlık Senin Zayıf Noktan mı?

Yalnızlık senin zayıf noktan. Çünkü en çok sessizlikte yoruluyorsun. Kalabalıklar arasında yürürken bile bir boşluk taşıyorsun içinde. Gülümsemeler sahte geliyor, sohbetler yüzeysel, bakışlar anlamsız. Birinin gerçekten seni görmesini istiyorsun, yüzünü değil; kalbini, kırık yerlerini, sustuklarını fark etmesini. Ama kimse oralara bakmıyor. Bu yüzden her “İyiyim” deyişin biraz daha eksiltiyor seni. Zamanla alıştın aslında, kendi içine konuşmaya. Derdini duvarlara, geceye, yastığa anlatmaya. Güçlü görünmeye mecbur kaldın çünkü zayıflığını bilen herkes ya sırtını döndü ya da canını daha çok yaktı. Ve sen, bir daha kimseye elini uzatmamaya yemin ettin. Ama yine de bir bakışta, bir kelimede, sıcak bir ses tonunda çözülüyorsun. Çünkü yalnızlık senin en derin yarın, en kırılgan tarafın. Ne kadar örtsen de, ne kadar yok saymaya çalışsan da orada duruyor.