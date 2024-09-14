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Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Seyran'ın Giydiği Kıyafetler ve Markaları!

etiket Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Seyran'ın Giydiği Kıyafetler ve Markaları!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 21:09

Yalı Çapkını dün akşam yeni sezonuyla bomba gibi bir giriş yaptı! Kimileri tarafından çok beğenildi, kimileri tarafından ise oldukça fazla eleştirildi. Her şeyden önemlisi, Seyran'ın dizide giydiği birbirinden şık elbiseler merak konusu oldu! 

Hadi gelin elbiselere göz atalım...

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''Bu içerik 14.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Suna'nın düğününde giydiği elbiseyi nasıl buldunuz?

Suna'nın düğününde giydiği elbiseyi nasıl buldunuz?

Derin göğüs dekoltesi ile aşırı cool ve zarif bir duruş sergiliyordu! Elbisenin hafif dökümü ve duruşunu beğendiniz mi?

Elbisenin markası Wearsisters!

Seyran'ın kırmızı elbisesini merak etmeyen yoktur...

Seyran'ın kırmızı elbisesini merak etmeyen yoktur...

İsabel Marant marka elbise, etnik desenleri ve ince dökümlü tasarımıyla harika görünüyor!

Özgün ve cool bir stile sahip büstiyer takımı sizce nasıl?

Özgün ve cool bir stile sahip büstiyer takımı sizce nasıl?

Seyran’ın son bölümde tercih ettiği büstiyer ve etek takımı oldukça dikkat çekici. Kıyafetlerin stili ve uyumu, Seyran'ın değişen tarzını buram buram yansıtıyor.

Takıma ulaşmak için buraya!

Etnik desenli elbisenin benzerlerini sizler için derledik!

Etnik desenli elbisenin benzerlerini sizler için derledik!

Yaz sezonunun en sevilenlerinden olan etnik desenli elbiseler, Seyran'a da çok yakışmış.

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Hep Seyran'dan bahsetmişken, Suna'yı da elbette unutmadık.

Hep Seyran'dan bahsetmişken, Suna'yı da elbette unutmadık.

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İncelemek için böyle alalım.

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Modası geçmeyecek ve vücudu her zaman en cool gösteren bu mayo modelinin benzerini incelemek için buraya.

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