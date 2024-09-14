Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Seyran'ın Giydiği Kıyafetler ve Markaları!
Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Seyran'ın Giydiği Kıyafetler ve Markaları!
Yalı Çapkını dün akşam yeni sezonuyla bomba gibi bir giriş yaptı! Kimileri tarafından çok beğenildi, kimileri tarafından ise oldukça fazla eleştirildi. Her şeyden önemlisi, Seyran'ın dizide giydiği birbirinden şık elbiseler merak konusu oldu!
Hadi gelin elbiselere göz atalım...
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Suna'nın düğününde giydiği elbiseyi nasıl buldunuz?
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Seyran'ın kırmızı elbisesini merak etmeyen yoktur...
Özgün ve cool bir stile sahip büstiyer takımı sizce nasıl?
Etnik desenli elbisenin benzerlerini sizler için derledik!
Hep Seyran'dan bahsetmişken, Suna'yı da elbette unutmadık.
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Siyah basic model mayonun tasarımını beğenmeyen yoktur heralde...
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