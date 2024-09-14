Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Seyran'ın Giydiği Kıyafetler ve Markaları!

Yalı Çapkını dün akşam yeni sezonuyla bomba gibi bir giriş yaptı! Kimileri tarafından çok beğenildi, kimileri tarafından ise oldukça fazla eleştirildi. Her şeyden önemlisi, Seyran'ın dizide giydiği birbirinden şık elbiseler merak konusu oldu!

Hadi gelin elbiselere göz atalım...

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''Bu içerik 14.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''