Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
14 - 20 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 14 - 20 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.09.2024 - 17:01

14 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Eylül 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 105 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Sütaş Ayran 1 Litre 25 TL

  • Çaykur Filiz Çayı 500 gr 95 TL

  • Balküpü / Nar / Irmak Küp Şeker Çeşitleri 1 Kg 39 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 32 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 159 TL

  • Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 75 TL

  • Piliç Salam 850 gr 52 TL

  • Piliç Salam 800 gr 49 TL

  • Ülker Probis Bisküvi 10x28 gr 39 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4x61 gr 23 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99 TL

Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99 TL

  • Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 500 ml 39 TL

  • ACE Çamaşır Suyu 4 Litre 109 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Krem Sprey Temizleyici 750 ml 49 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 gr 79 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99 TL

  • Nivea Sprey Deodorant Çeşitleri 75 ml 59 TL

  • Colgate Üçlü Etki ğız Bakım Suyu 500 ml 59 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 49 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyci 250 ml 49 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59 TL

  • Silk&Blue Çocuk Desenli Slip 2'li 34 TL

  • Silk&Blue Erkek Çocuk Boxer 25 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Sinangil Buğday Unu 2 Kg 39 TL 

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 89 TL

Tazenin yıldızları👇

Tazenin yıldızları👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın