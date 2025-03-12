Yalancı Bahar Sona Erecek: Türkiye Yine Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Etkisine Girecek
Yalancı Bahar Sona Erecek: Türkiye Yine Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Etkisine Girecek
Türkiye’de genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta yalancı baharın sona ereceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren hava sıcaklıları hızla düşecek ve Anadolu’da birçok kentte kar yağışı etkili olacak.
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Türkiye’de Afrika kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle yalancı bahar yaşanıyor.
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Salı gününden itibaren kış geri dönüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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