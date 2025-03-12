Yalancı Bahar Sona Erecek: Türkiye Yine Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Etkisine Girecek

Hafta sonu bazı kentlerde hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselecek. Ayrıca Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisiyle birçok kentte gökyüzü puslu ve sarımsı bir renkte görünecek.

Türkiye’deki etkili olan sıcak hava dalgasının 17 Mart Pazartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.