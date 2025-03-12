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Yalancı Bahar Sona Erecek: Türkiye Yine Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Etkisine Girecek

Yalancı Bahar Sona Erecek: Türkiye Yine Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Etkisine Girecek

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2025 - 18:11

Türkiye’de genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta yalancı baharın sona ereceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta salı gününden itibaren hava sıcaklıları hızla düşecek ve Anadolu’da birçok kentte kar yağışı etkili olacak.

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Türkiye’de Afrika kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle yalancı bahar yaşanıyor.

Türkiye’de Afrika kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle yalancı bahar yaşanıyor.

Hafta sonu bazı kentlerde hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselecek. Ayrıca Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisiyle birçok kentte gökyüzü puslu ve sarımsı bir renkte görünecek.

Türkiye’deki etkili olan sıcak hava dalgasının 17 Mart Pazartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Salı gününden itibaren kış geri dönüyor.

Salı gününden itibaren kış geri dönüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta hava sıcaklarının hızla düşeceğini açıkladı. İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor ancak hava sıcaklıkları tek haneli rakamlara kadar düşecek.

Ayrıca düşen sıcaklıklarla birlikte Anadolu’da birçok kentte kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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