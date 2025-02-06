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Xiaomi, 9 Modelinin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı! İşte Xiaomi'nin EOL Listesine Giren Telefonları

Xiaomi, 9 Modelinin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı! İşte Xiaomi'nin EOL Listesine Giren Telefonları

Akıllı telefon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 20:09

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, son yılların en çok tercih edilen akıllı telefon markaları arasında yerini alıyor. Türkiye'de milyonların tercih ettiği marka, Redmi ve alt markası olan Poco telefonunun 9 tane modelinin güncelleme desteğini kesti. Peki, Xiaomi'nin kullanım ömrü sonu (EoL) listesinde yerini alan 9 telefon modeli hangileri? 

İşte, detaylar...

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Xiaomi, 9 adet Redmi ve Poco telefonunu Kullanım Ömrü Sonu (EoL) listesine ekledi!

Xiaomi, 9 adet Redmi ve Poco telefonunu Kullanım Ömrü Sonu (EoL) listesine ekledi!

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Xiaomi Pad 5 ve Redmi Note 11 Pro serisinin güncelleme desteği sona ermişti. Yeni modeller geldikçe eskiler rafa kalkarken, bu kez 9 adet Redmi ve Poco telefon listeye dahil edildi.

Xiaomi, Redmi Note 11 serisinin geri kalan modellerini de MIUI güncellemeleri dışında bırakıyor!

Xiaomi, Redmi Note 11 serisinin geri kalan modellerini de MIUI güncellemeleri dışında bırakıyor!

Android güvenlik güncellemeleri de alamayacak olan seriler elbette kullanıma devam edilebilir. Ancak güncelleme desteğinin olmaması, akıllı telefonların bir süre sonra güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalabileceği anlamına geliyor.

Peki, Xiaomi Hangi Redmi ve Poco Modellerin Güncelleme Desteğine Son Verdi?

Peki, Xiaomi Hangi Redmi ve Poco Modellerin Güncelleme Desteğine Son Verdi?

  • Redmi Note 11 SE

  • Redmi Note 11S 5G

  • Redmi Note 11S

  • Redmi Note 11 5G

  • Redmi Note 11

  • Redmi 10C

  • Redmi 10 2022

  • Poco X4 Pro 5G

  • Poco M4 Pro

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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