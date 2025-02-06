Xiaomi, 9 Modelinin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı! İşte Xiaomi'nin EOL Listesine Giren Telefonları
Xiaomi, 9 Modelinin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı! İşte Xiaomi'nin EOL Listesine Giren Telefonları
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, son yılların en çok tercih edilen akıllı telefon markaları arasında yerini alıyor. Türkiye'de milyonların tercih ettiği marka, Redmi ve alt markası olan Poco telefonunun 9 tane modelinin güncelleme desteğini kesti. Peki, Xiaomi'nin kullanım ömrü sonu (EoL) listesinde yerini alan 9 telefon modeli hangileri?
İşte, detaylar...
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Xiaomi, 9 adet Redmi ve Poco telefonunu Kullanım Ömrü Sonu (EoL) listesine ekledi!
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Xiaomi, Redmi Note 11 serisinin geri kalan modellerini de MIUI güncellemeleri dışında bırakıyor!
Peki, Xiaomi Hangi Redmi ve Poco Modellerin Güncelleme Desteğine Son Verdi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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