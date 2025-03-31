We Are Clean Ne Demek? TikTok, Instagram, X’te (Twitter) We Are Clean Olayı Nedir?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından destek eylemlerinde 'We are clean' akımı pankartlara yansıdı. Şimdiler de ise bu akım Tiktok, Instagram ve X'te (Twitter) 'AKP'ye hiç oy vermedim' anlamı taşıyarak paylaşılıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇