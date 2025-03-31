We Are Clean Ne Demek? TikTok, Instagram, X’te (Twitter) We Are Clean Olayı Nedir?
We Are Clean Ne Demek? TikTok, Instagram, X’te (Twitter) We Are Clean Olayı Nedir?
Instagram, TikTok, X (Twitter) kullanıcıları son günlerde “Gurbet” parçasının müziği eşliğiyle “We are clean” sözünün yer aldığı videolar paylaşmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasıyla beraber bu akıma olan ilgi giderek arttı. We Are Clean Ne Demek? TikTok, Instagram, X’te (Twitter) We Are Clean Olayı Nedir?
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We Are Clean ne demek?
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Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararların ardından "We are clean" akımı şimdilerde "AKP'ye hiç oy vermedim" anlamında kullanılmaya başlandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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