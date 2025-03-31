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We Are Clean Ne Demek? TikTok, Instagram, X’te (Twitter) We Are Clean Olayı Nedir?

We Are Clean Ne Demek? TikTok, Instagram, X’te (Twitter) We Are Clean Olayı Nedir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 13:33

Instagram, TikTok, X (Twitter) kullanıcıları son günlerde “Gurbet” parçasının müziği eşliğiyle “We are clean” sözünün yer aldığı videolar paylaşmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasıyla beraber bu akıma olan ilgi giderek arttı. We Are Clean Ne Demek? TikTok, Instagram, X’te (Twitter) We Are Clean Olayı Nedir?

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We Are Clean ne demek?

Akıma katılan ünlü isimler de vardı. Geçmiş dönem Survivor yarışma programında adını şampiyonluğa yazdıran Avatar Atakan 👇

YouTube'da içerik üreticiliğiyle başlayan serüvenini müzisyenlikle taçlandıran Reynmen 👇

Kullanıcıların paylaşımları da şöyleydi 👇

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Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararların ardından "We are clean" akımı şimdilerde "AKP'ye hiç oy vermedim" anlamında kullanılmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararların ardından "We are clean" akımı şimdilerde "AKP'ye hiç oy vermedim" anlamında kullanılmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından destek eylemlerinde 'We are clean' akımı pankartlara yansıdı. Şimdiler de ise bu akım Tiktok, Instagram ve X'te (Twitter) 'AKP'ye hiç oy vermedim' anlamı taşıyarak paylaşılıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇

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twitter.com
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twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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