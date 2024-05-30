Walking Dead Dizisinde Karakterler Neden Hiç Tuvaletlerini Yapmıyorlar?
Walking Dead Dizisinde Karakterler Neden Hiç Tuvaletlerini Yapmıyorlar?
Kaynak: https://screenrant.com/the-walking-de...
The Walking Dead dizisi tüm zamanların en popüler dizilerinden biridir. Ancak, dizinin gerçekçiliği ve detayları konusunda insanların kafalarında bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Gelin bu sorular neymiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayranların aklında The Walking Dead karakterlerinin hijyen alışkanlıkları ile ilgili büyük bir sorun bulunmakta çünkü dizide özellikle tuvalet kağıdı kullanımı göz ardı edilmiş.
Dizinin yaratıcısı Robert Kirkman, bir hayranın bu konudaki sorusunu yanıtlarken bu detayın eksikliğini kabul etmiş.
Elbette zombi kıyameti senaryosunda hayatta kalmak için daha acil sorunlar var ancak bu tür küçük detaylar da senaryoya katkıda bulunabilir.
Bunun yanı sıra, karakterlerin dizi boyunca duşu da sadece birkaç defa kullandığı izleyicilerin gözünden kaçmamış.
Bir The Walking Dead hayranı, Kirkman'e ''Neredeyse bir ve iki yıl sadece fasulye veya mısır konservesi yedikten sonra insanların skorbüt gibi çok kötü hastalıklar geçirmesi muhtemel değil mi?''diye sormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dizide tuvalet ve duş gibi hijyen koşullarına daha çok değinmeli miydiler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın