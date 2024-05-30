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Walking Dead Dizisinde Karakterler Neden Hiç Tuvaletlerini Yapmıyorlar?

Walking Dead Dizisinde Karakterler Neden Hiç Tuvaletlerini Yapmıyorlar?

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 13:31

The Walking Dead dizisi tüm zamanların en popüler dizilerinden biridir. Ancak, dizinin gerçekçiliği ve detayları konusunda insanların kafalarında bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Gelin bu sorular neymiş birlikte bakalım!

Kaynak: https://screenrant.com/the-walking-de...
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Hayranların aklında The Walking Dead karakterlerinin hijyen alışkanlıkları ile ilgili büyük bir sorun bulunmakta çünkü dizide özellikle tuvalet kağıdı kullanımı göz ardı edilmiş.

Hayranların aklında The Walking Dead karakterlerinin hijyen alışkanlıkları ile ilgili büyük bir sorun bulunmakta çünkü dizide özellikle tuvalet kağıdı kullanımı göz ardı edilmiş.

Karakterler sürekli tehlikede oldukları için bu tür detaylar genellikle göz ardı ediliyor ve hayatta kalmaya çalışan insanların temel ihtiyaçlarından biri olan tuvalet alışkanlıkları diziye hiç dahil edilmemiş.

Dizinin yaratıcısı Robert Kirkman, bir hayranın bu konudaki sorusunu yanıtlarken bu detayın eksikliğini kabul etmiş.

Dizinin yaratıcısı Robert Kirkman, bir hayranın bu konudaki sorusunu yanıtlarken bu detayın eksikliğini kabul etmiş.

Dizi zombi kıyameti senaryosunun gerçekliğiyle övünmesine rağmen bu tür küçük detaylar dizinin hikayesine katkıda bulunmuyor.

Elbette zombi kıyameti senaryosunda hayatta kalmak için daha acil sorunlar var ancak bu tür küçük detaylar da senaryoya katkıda bulunabilir.

Elbette zombi kıyameti senaryosunda hayatta kalmak için daha acil sorunlar var ancak bu tür küçük detaylar da senaryoya katkıda bulunabilir.

Bunun yanı sıra, karakterlerin dizi boyunca duşu da sadece birkaç defa kullandığı izleyicilerin gözünden kaçmamış.

Bunun yanı sıra, karakterlerin dizi boyunca duşu da sadece birkaç defa kullandığı izleyicilerin gözünden kaçmamış.

Bir The Walking Dead hayranı, Kirkman'e ''Neredeyse bir ve iki yıl sadece fasulye veya mısır konservesi yedikten sonra insanların skorbüt gibi çok kötü hastalıklar geçirmesi muhtemel değil mi?''diye sormuş.

Bir The Walking Dead hayranı, Kirkman'e ''Neredeyse bir ve iki yıl sadece fasulye veya mısır konservesi yedikten sonra insanların skorbüt gibi çok kötü hastalıklar geçirmesi muhtemel değil mi?''diye sormuş.

Kirkman ise ''Buna değinmem gerektiğini kabul ediyorum ama tuvalet kağıtlarını nereden aldıklarına, hatta alıp almadıklarına değinene kadar çok fazla ilerledik.'' diye cevap vermiş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dizide tuvalet ve duş gibi hijyen koşullarına daha çok değinmeli miydiler?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce dizide tuvalet ve duş gibi hijyen koşullarına daha çok değinmeli miydiler?

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