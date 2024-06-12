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Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı! "Vücudumda Dört Kat Dövme Var..."

Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı! "Vücudumda Dört Kat Dövme Var..."

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.06.2024 - 13:18

Eli Ink adıyla tanınan 33 yaşındaki 'dövme bağımlısının' vücudunun yüzde 98'i dövmeyle kaplı. İlk dövmesini 17 yaşında yaptıran Eli'nin vücudu şu anda tamamen mürekkeple kaplanmış durumda. Öyle ki Eli, artık vücudunda tam dört kat dövme olduğunu belirtiyor.

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33 yaşındaki Eli Ink, vücudunun yüzde 98'ini dövmelerle kaplamak için bugüne kadar toplam 127 bin dolar harcadı.

33 yaşındaki Eli Ink, vücudunun yüzde 98'ini dövmelerle kaplamak için bugüne kadar toplam 127 bin dolar harcadı.

İlk olarak 17 yaşındayken yaptırdığı bir örümcek ağıyla dövme serüvenine başlayan Eli Ink, daha sonra dövme tutkusunu fark etti. Şimdilerde ise kolları, bacakları, göğsü ve gördüğünüz gibi yüzü tamamen dövmeyle kaplı.

Eli Ink'in vücudunda şimdilerde ise yeni bir dövme yaptıracak yer kalmadı. Gözleri dahil!

Eli Ink'in vücudunda şimdilerde ise yeni bir dövme yaptıracak yer kalmadı. Gözleri dahil!

Eli, görünüşü nedeniyle sözlü ve hatta fiziki saldırıya dahi uğradığını söylese de dövme tutkusundan vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Bütün dövmelerini tek bir seferde görmenin imkansız olduğunu söyleyen Eli Ink, artık görünürde dövme yapabileceğini yerler kalmadığını söylüyor.

"Vücudumda neredeyse dört kat farklı dövme var."

"Vücudumda neredeyse dört kat farklı dövme var."

Siyah mürekkebin üzerine yeşil ve beyaz mürekkeple dövme yapılabildiğini belirten Eli Ink, 'boş derim tamamen tükendi, derim yeni bir şekil aldı' diyor. Dövme yaptırmayı evinizi boyatmaya benzeten Eli, 'yatak odanızın duvarını siyaha boyayıp üzerine beyaz, yeşil ya da sarı boyayabilirsiniz.' diyor.

Gözlerinin içine dahi dövme yaptıran Eli, ünlü sövme sanatçılarından hizmet almak için de dünyayı geziyor.

Gözlerinin içine dahi dövme yaptıran Eli, ünlü sövme sanatçılarından hizmet almak için de dünyayı geziyor.

İtalya, Rusya, Hollanda'daki ünlü dövme sanatçılarına giden Eli, aslında dövmeleri artık çok da ciddiye almadığını belirtiyor. 'Kıyafetinizi değiştirmek gibi' diyen Eli'nin önümüzdeki yıllarda yeni dövmeler için nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu!

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