Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı! "Vücudumda Dört Kat Dövme Var..."
Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı! "Vücudumda Dört Kat Dövme Var..."
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33 yaşındaki Eli Ink, vücudunun yüzde 98'ini dövmelerle kaplamak için bugüne kadar toplam 127 bin dolar harcadı.
Eli Ink'in vücudunda şimdilerde ise yeni bir dövme yaptıracak yer kalmadı. Gözleri dahil!
"Vücudumda neredeyse dört kat farklı dövme var."
Gözlerinin içine dahi dövme yaptıran Eli, ünlü sövme sanatçılarından hizmet almak için de dünyayı geziyor.
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