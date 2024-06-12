Vücudunun Yüzde 98'i Dövmeyle Kaplı! "Vücudumda Dört Kat Dövme Var..."

İtalya, Rusya, Hollanda'daki ünlü dövme sanatçılarına giden Eli, aslında dövmeleri artık çok da ciddiye almadığını belirtiyor. 'Kıyafetinizi değiştirmek gibi' diyen Eli'nin önümüzdeki yıllarda yeni dövmeler için nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu!