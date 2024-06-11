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İyileştim Sanıyordu: Yemek Yerken Hapşıran Bir Hastanın Bağırsağı Düştü

İyileştim Sanıyordu: Yemek Yerken Hapşıran Bir Hastanın Bağırsağı Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.06.2024 - 19:09

ABD'de ancak filmlerde yaşanabilecek bir olay meydana geldi. Karın ameliyatı geçiren ve dikişleri henüz yeni alınan bir adam, güçlü hapşırığının etkisiyle bağırsaklarını düşürdü! Adamın bağırsakları, cerrahlar tarafından vücuda yeniden yerleştirildi.

Vaka, American Journal of Medical Case Reports tarafından yayınlandı.

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Güçlü bir hapşırığın neler yapabileceğini biliyor musunuz?

Güçlü bir hapşırığın neler yapabileceğini biliyor musunuz?

Amerika'da meydana gelen bir vakada, 63 yaşındaki bir adam hapşırdıktan sonra bağırsağını düşürdü. Eşiyle keyifli bir kahvaltı yapan adam, hapşırdıktan sonra karnının alt kısmında bir ıslaklık ve ağrı hissettiğini söyledi. 

Fakat olayın bir de perde arkası var.

63 yaşındaki hasta, bu ilginç olay meydana gelmeden yaklaşık 9 yıl önce prostat kanserinden tedavi görmeye başlamıştı.

63 yaşındaki hasta, bu ilginç olay meydana gelmeden yaklaşık 9 yıl önce prostat kanserinden tedavi görmeye başlamıştı.

Prostat kanseriyle tedavi için 9 yıl önce bir ameliyat geçiren hasta, daha sonra kanserin nüksetmesiyle radyoterapi almıştı. Ancak radyoterapinin ardından radyasyona maruz kalmasının bir yan etkisi olarak mesanesinde iltihaplanma görülmüş, kendisine radyasyon sistiti teşhisi konmuştu.

Hasta, yaklaşık 15 gün önce ise yeni bir ameliyat daha geçirdi.

Hasta, yaklaşık 15 gün önce ise yeni bir ameliyat daha geçirdi.

Karın bölgesinden ameliyat edilen hastanın ameliyatı oldukça başarılı geçmiş, hasta kısa sürede taburcu edilmişti. İlginç olayın yaşandığı gün ise üroloji kliniğine giden hastanın iyileşmiş olduğu görülmüş ve dikişleri de tamamen alınmıştı.

Dikişleri alınan ve iyileştiği söylenen hasta, bunu kutlamak için eşiyle birlikte kahvaltıya çıkmıştı. Fakat kahvaltı sırasında hapşıran adamın kalın bağırsağı düştü.

Dikişleri alınan ve iyileştiği söylenen hasta, bunu kutlamak için eşiyle birlikte kahvaltıya çıkmıştı. Fakat kahvaltı sırasında hapşıran adamın kalın bağırsağı düştü.

Vakanın anlatıldığı makalede ise şu satırlara yer verildi: 'Kahvaltı sırasında güçlü bir şekilde hapşıran adam ardından öksürdü. Karnının alt kısmında ıslak bir his ve ağrı fark etti. Aşağıya baktığında, son ameliyat yerinden çıkan pembe bir bağırsak halkası gördü. Adam, açıktaki bağırsakları gömleğiyle kapatırken, eşi de ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, büyük miktarda bağırsağın bulunduğu dikey bir yırtılma olduğunu fark etti.'

En yakın hastaneye kaldırılan adamın bağırsağı dikkatli bir şekilde karın boşluğuna yeniden yerleştirildi.

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