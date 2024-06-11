İyileştim Sanıyordu: Yemek Yerken Hapşıran Bir Hastanın Bağırsağı Düştü
İyileştim Sanıyordu: Yemek Yerken Hapşıran Bir Hastanın Bağırsağı Düştü
ABD'de ancak filmlerde yaşanabilecek bir olay meydana geldi. Karın ameliyatı geçiren ve dikişleri henüz yeni alınan bir adam, güçlü hapşırığının etkisiyle bağırsaklarını düşürdü! Adamın bağırsakları, cerrahlar tarafından vücuda yeniden yerleştirildi.
Vaka, American Journal of Medical Case Reports tarafından yayınlandı.
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Güçlü bir hapşırığın neler yapabileceğini biliyor musunuz?
63 yaşındaki hasta, bu ilginç olay meydana gelmeden yaklaşık 9 yıl önce prostat kanserinden tedavi görmeye başlamıştı.
Hasta, yaklaşık 15 gün önce ise yeni bir ameliyat daha geçirdi.
Dikişleri alınan ve iyileştiği söylenen hasta, bunu kutlamak için eşiyle birlikte kahvaltıya çıkmıştı. Fakat kahvaltı sırasında hapşıran adamın kalın bağırsağı düştü.
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