İyileştim Sanıyordu: Yemek Yerken Hapşıran Bir Hastanın Bağırsağı Düştü

Amerika'da meydana gelen bir vakada, 63 yaşındaki bir adam hapşırdıktan sonra bağırsağını düşürdü. Eşiyle keyifli bir kahvaltı yapan adam, hapşırdıktan sonra karnının alt kısmında bir ıslaklık ve ağrı hissettiğini söyledi.

Fakat olayın bir de perde arkası var.