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Vizyon Tarihi Defalarca Ertelenen Rafadan Tayfa Mahkemelik Olmuştu: Marka Hakları TRT’ye Geçti!

Vizyon Tarihi Defalarca Ertelenen Rafadan Tayfa Mahkemelik Olmuştu: Marka Hakları TRT’ye Geçti!

TRT
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
13.11.2026 - 16:15 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 16:21
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Türkiye Gazetesi'ne göre Türk sinemasının en çok izlenen yerli animasyon serisi Rafadan Tayfa'nın perde arkasında uzun süredir devam eden gerginlik sona erdi. TRT ile İSF Stüdyo arasında marka hakları yüzünden çıkan ve mahkemeye taşındığı belirtilen anlaşmazlığın çözüldüğü, hakların tamamen TRT'ye geçtiği aktarılıyor. Bu gelişme, defalarca ertelenen serinin 6. filmi Rafadan Tayfa: Gordion'un vizyona gireceği tarihi de yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Rafadan Tayfa, 2014'te TRT Çocuk'ta başlayan çizgi diziyle yola çıkıp ilk filminde 1,8 milyon izleyiciye ulaştı.

Rafadan Tayfa, 2014'te TRT Çocuk'ta başlayan çizgi diziyle yola çıkıp ilk filminde 1,8 milyon izleyiciye ulaştı.

Rafadan Tayfa'nın hikâyesi 2014'te TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi dizisiyle başladı ve kısa sürede çocukların yanı sıra ailelerin de takip ettiği bir markaya dönüştü. Serinin sinema macerası 2018'de Dehliz Macerası ile başladı ve film yaklaşık 1,8 milyon izleyiciye ulaştı. Bu başarının ardından Göbeklitepe yaklaşık 3,4 milyon, Galaktik Tayfa ile Hayrimatör yaklaşık 2,8'er milyon, Kapadokya ise yaklaşık 2,3 milyon izleyici topladı. Rakamlar, Türkiye Gazetesi'nin ifadesiyle Rafadan Tayfa'yı Türk sinema tarihinin en çok izlenen yerli animasyon serisi hâline getirdi.

Markanın hakları yüzünden TRT ile İSF Stüdyo arasında çıkan anlaşmazlık mahkemeye taşınmış, Gordion ertelenmişti.

Markanın hakları yüzünden TRT ile İSF Stüdyo arasında çıkan anlaşmazlık mahkemeye taşınmış, Gordion ertelenmişti.

Yapımın ortak yapımcısı TRT ile serinin filmlerini üreten İSF Stüdyo arasındaki anlaşmazlığın temelinde Rafadan Tayfa markasının hakları vardı ve gazetenin aktardığına göre mesele mahkemeye taşındı. Tarafların bu süreçle ilgili resmî bir açıklaması ya da bir mahkeme belgesi ise şimdilik paylaşılmış değil. Aynı dönemde serinin 6. filmi Rafadan Tayfa: Gordion'un çıkış tarihi de defalarca ertelendi; film geçen yılın aralık ayında vizyona girecek şekilde planlanmıştı ve ne zaman çıkacağı internette sıkça soruldu.

Gordion'un 25 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor, İSF Stüdyo 2029'a kadar üç film daha üretecek.

Gordion'un 25 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor, İSF Stüdyo 2029'a kadar üç film daha üretecek.

Anlaşmazlığın kapanmasıyla birlikte Rafadan Tayfa: Gordion'un 25 Aralık'ta sinemalara gelmesi bekleniyor. Gazetenin bilgisine göre marka hakları tamamen TRT'ye geçti, serinin filmlerini yapan İSF Stüdyo ise 2029'a kadar planlanan üç yeni filmin yapımını da üstlenecek. Bu bilgiler şimdilik Türkiye Gazetesi'nin haberine dayanıyor; TRT veya İSF Stüdyo cephesinden henüz resmî bir açıklamaya ulaşılamadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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