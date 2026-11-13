Vizyon Tarihi Defalarca Ertelenen Rafadan Tayfa Mahkemelik Olmuştu: Marka Hakları TRT’ye Geçti!

Rafadan Tayfa'nın hikâyesi 2014'te TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi dizisiyle başladı ve kısa sürede çocukların yanı sıra ailelerin de takip ettiği bir markaya dönüştü. Serinin sinema macerası 2018'de Dehliz Macerası ile başladı ve film yaklaşık 1,8 milyon izleyiciye ulaştı. Bu başarının ardından Göbeklitepe yaklaşık 3,4 milyon, Galaktik Tayfa ile Hayrimatör yaklaşık 2,8'er milyon, Kapadokya ise yaklaşık 2,3 milyon izleyici topladı. Rakamlar, Türkiye Gazetesi'nin ifadesiyle Rafadan Tayfa'yı Türk sinema tarihinin en çok izlenen yerli animasyon serisi hâline getirdi.