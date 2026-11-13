Vizyon Tarihi Defalarca Ertelenen Rafadan Tayfa Mahkemelik Olmuştu: Marka Hakları TRT’ye Geçti!
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Türkiye Gazetesi'ne göre Türk sinemasının en çok izlenen yerli animasyon serisi Rafadan Tayfa'nın perde arkasında uzun süredir devam eden gerginlik sona erdi. TRT ile İSF Stüdyo arasında marka hakları yüzünden çıkan ve mahkemeye taşındığı belirtilen anlaşmazlığın çözüldüğü, hakların tamamen TRT'ye geçtiği aktarılıyor. Bu gelişme, defalarca ertelenen serinin 6. filmi Rafadan Tayfa: Gordion'un vizyona gireceği tarihi de yeniden gündeme getirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rafadan Tayfa, 2014'te TRT Çocuk'ta başlayan çizgi diziyle yola çıkıp ilk filminde 1,8 milyon izleyiciye ulaştı.
Markanın hakları yüzünden TRT ile İSF Stüdyo arasında çıkan anlaşmazlık mahkemeye taşınmış, Gordion ertelenmişti.
Gordion'un 25 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor, İSF Stüdyo 2029'a kadar üç film daha üretecek.
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