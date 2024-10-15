Victoria's Secret Fashion Show 2024 Ne Zaman, Nerede Yayınlanacak, Podyumda Kimler Yürüyecek?

Tyra Banks, Gigi Hadid, Adriana Lima ve Paloma Elsesser gibi ünlü isimler bu defilede yer alacak. Bunlara ek olarak Barbara Palvin, Devyn Garcia, Behati Prinsloo, Jasmine Tookes, Irina Shayk, He Chong, Alex Consani, Anok Yai gibi isimler de izleyicilerle buluşacak.