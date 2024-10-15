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Victoria's Secret Fashion Show 2024 Ne Zaman, Nerede Yayınlanacak, Podyumda Kimler Yürüyecek?

Victoria's Secret Fashion Show 2024 Ne Zaman, Nerede Yayınlanacak, Podyumda Kimler Yürüyecek?

Victoria's Secret
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 23:53

6 yıl aradan sonra izleyicilerle buluşacak olan Victoria's Secret Fashion Show 2024 defilesi büyük bir heyecanla bekleniyor. Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in de podyumda yürüyecek Victoria's Secret Fashion Show 2024 ne zaman yayınlanacak? Nereden izlenir? Podyumda kimler yürüyecek? Victoria's Secret Fashion Show 2024 hakkında tüm detaylar!

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Milyonlarca insanın takip ettiği Victoria's Secret bugün canlı olarak ekranlara gelecek.

Milyonlarca insanın takip ettiği Victoria's Secret bugün canlı olarak ekranlara gelecek.

6 yıl aranın ardından sevenleriyle buluşan defilesi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Bu sene defilede ise başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz de yer alacak.

6 yıl aranın ardından sevenleriyle buluşan defilesi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Bu sene defilede ise başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz de yer alacak.

Victoria's Secret Fashion Show 2024 Ne Zaman?

Victoria's Secret Fashion Show 2024 Ne Zaman?

Victoria's Secret Fashion Show New York saati ile 20.00'de, Türkiye'de ise 16 Ekim saat 02.00'de gerçekleşecek.

Victoria's Secret Fashion Show 2024 Nerede Yayınlanacak?

Victoria's Secret Fashion Show 2024 Nerede Yayınlanacak?

Gösteri, Amazon Prime Video, Instagram, YouTube ve TikTok gibi hesaplardan canlı olarak izlenebilecek.

Victoria's Secret Canlı Yayın

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Victoria's Secret Fashion Show Etkinliğinde Kimler Yer Alıyor?

Victoria's Secret Fashion Show Etkinliğinde Kimler Yer Alıyor?

Tyra Banks, Gigi Hadid, Adriana Lima ve Paloma Elsesser gibi ünlü isimler bu defilede yer alacak. Bunlara ek olarak Barbara Palvin, Devyn Garcia, Behati Prinsloo, Jasmine Tookes, Irina Shayk, He Chong, Alex Consani, Anok Yai gibi isimler de izleyicilerle buluşacak.

Dilan Çiçek Deniz Victoria's Secret Fashion Show'a Katılacak mı?

Dilan Çiçek Deniz Victoria's Secret Fashion Show'a Katılacak mı?

Victoria's Secret Fashion Show'da Türkiye'den yürüyecek tek kişi başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz olacak.

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