Vespa Motor Fiyat Listesi Mart 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Ülkemizde özellikle son yıllarda motosiklet kullanımında artış görüldü. Şehir içinde pratik ve uygun fiyatlı bir ulaşım isteyen kişiler, motosiklet markalarına yöneliyor. Bu noktada tercih edilen markalardan birisi de Vespa oldu. Bir İtalyan markası olan Vespa, özellikle ideal sürüşü, konforu ve zarif tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Vespa modelleri tasarımları ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Vespa resmi internet sitesi üzerindeki fiyatlar son olarak 12 Mart tarihinde güncellendi.

Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?

İşte, Vespa Mart ayı motor fiyatları.

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