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Vespa Motor Fiyat Listesi Mart 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Vespa Motor Fiyat Listesi Mart 2025: Vespa Start, City, Premium, Collection ve Primavera Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 10:40

Ülkemizde özellikle son yıllarda motosiklet kullanımında artış görüldü. Şehir içinde pratik ve uygun fiyatlı bir ulaşım isteyen kişiler, motosiklet markalarına yöneliyor. Bu noktada tercih edilen markalardan birisi de Vespa oldu. Bir İtalyan markası olan Vespa, özellikle ideal sürüşü, konforu ve zarif tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. Vespa modelleri tasarımları ve özelliklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunuluyor. Vespa resmi internet sitesi üzerindeki fiyatlar son olarak 12 Mart tarihinde güncellendi.

Peki, Vespa ne kadar oldu? Vespa gts 300, 250, 125 ve primavera 125 ne kadar?

İşte, Vespa Mart ayı motor fiyatları.

Kaynak

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Vespa Motor Fiyat Listesi

Vespa Motor Fiyat Listesi

Vespa'nın en uygun fiyatlı modeli olan Primavera 50 2024 modeli, 169.000 TL'den satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Söz konusu fiyatlar 12 Mart'ta güncellenen listeden alınmıştır.

Vespa Start Fiyat Listesi Mart 2025

Vespa Start Fiyat Listesi Mart 2025

  • Vespa Primavera 50 169.000 TL

  • Vespa Primavera 50 S 174.000 TL

  • Vespa Primavera 50 TECH 179.000 TL

  • Vespa Elettrica 45 KM/H 269.000 TL

  • Vespa Elettrica 70 KM/H 285.000 TL

*2024 model

Vespa City Fiyat Listesi Mart 2025

Vespa City Fiyat Listesi Mart 2025

  • Vepsa Sprint S 125 219.000 TL

  • Vespa Primavera 125 (Çantalı) 199.000 TL

  • Vespa Primavera 125 S (Çantalı) 206.000 TL

  • Vespa Primavera 125 RED 219.000 TL

  • Vespa Primavera 125 TECH 219.000 TL

  • Vespa GTS 125 229.000 TL

  • Vespa GTS Super 125 125 234.000 TL

  • Vespa Sprint S 150 229.000 TL

  • Vespa Primavera 150 209.000 TL

  • Vespa Primavera 150 S 215.000 TL

*2024 model

Vespa Premium Fiyat Listesi Mart 2025

Vespa Premium Fiyat Listesi Mart 2025

  • Vespa GTS 250 E5+ 279.000 TL

  • Vespa GTS Super 250 E5+ 289.000 TL

  • Vespa GTS 300 374.000 TL

  • Vespa GTS Super 300 384.000 TL

  • Vespa GTS Supertech 300 409.000 TL

*2024 model

Vespa Collection Fiyat Listesi Mart 2025

Vespa Collection Fiyat Listesi Mart 2025

  • Vespa 946 125 Dragon 445.000 TL

  • Vespa 946 150 Dragon 480.000 TL

  • Vespa GTV 300 409.000 TL

*2024 model

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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