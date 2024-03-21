Vereceğin Cevaplara Göre Senin Aşk Hayatını En İyi Anlatan Şarkıyı Söylüyoruz!
Vereceğin Cevaplara Göre Senin Aşk Hayatını En İyi Anlatan Şarkıyı Söylüyoruz!
Aşk hayatın bir şarkı olsa ne olurdu, hiç düşündün mü? O halde vakit kaybetmeden testimizi çöz ve cevabı öğren 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
2. Söyle bakalım, sevgilin var mı?
3. Peki, çapkın biri misin?
4. İlişkin olmadan en fazla ne kadar süre yalnız kaldın?
5. Peki evliliğe sıcak bakıyor musun?
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6. Söyle bakalım, ilişkide nasıl birisin?
7. Sizce bir ilişkideki en önemli şey nedir?
8. Son olarak, arkadaş ortamında kendini nasıl tanımlarsın?
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