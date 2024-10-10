Vehbi Koç’un Çorbanın Tadına Bakmadan Tuz Atan Kişiyi Ön Yargılı Olduğu İçin İşe Almadığı Şehir Efsanesi mi?
Vehbi Koç’un Çorbanın Tadına Bakmadan Tuz Atan Kişiyi Ön Yargılı Olduğu İçin İşe Almadığı Şehir Efsanesi mi?
Koç Holding’i kuran ve Türkiye’nin en zengin isimlerinden olan Vehbi Koç’un ‘çorbanın tadına bakmadan tuz atan’ kişiyi “Ön yargılı insanlarla çalışmam” sözleriyle işe almadığı hikayesi yıllardır anlatılıyor. Bu şehir efsanesine Vehbi Koç’un oğlu Rahmi Koç son noktayı koydu: “Buna inanıyor musunuz, öyle şey olur mu? Doğru değil.”
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1917 yılında babasının açtığı küçük bakkal dükkanıyla iş hayatına başlayan ve sonrasında ticarete atılarak Koç Holding’i kuran Vehbi Koç, Türkiye’nin en zengin isimlerinden biriydi.
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1996 yılında vefat etmesinin ardından Koç ailesine büyük bir servet bırakan Vehbi Koç hakkında pek çok hikaye anlatılıyor.
Rivayet o dur ki Vehbi Koç, holdinge yönetici pozisyonunda işe alınacak kişilerle kendisi görüşür ve sofra adabına bakarak iş hayatında nasıl birisi olacağına dair pek çok görüş ortaya çıkarırmış…
Bir hikayeye göre holdinge yönetici olarak alınacak kişi ilk önce insan kaynaklarıyla görüşmüş. Son görüşme ise Vehbi Koç’la…
Vehbi Koç’un işe alınacak kişiyle görüşmesi için restoran ayarlanmış. İlk olarak ikili çorba istemiş. İş görüşmesindeki kişi çorbanın tadına bakmadan tuz atınca olanlar olmuş…
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Bunu gören Vehbi Koç, çorbanın tadına bakmadan tuz atan yöneticinin her zaman ön yargılı olduğunu dile getirerek “Ön yargılı bir yöneticiyle çalışmam” sözleriyle masadan kalkmış.
Bu hikaye Selamlique İstanbul YouTube kanalına konuk olan Vehbi Koç’un oğlu Rahmi Koç’a soruldu.
“Buna inanıyor musunuz, öyle şey olur mu? Doğru değil.”
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