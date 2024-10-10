Vehbi Koç’un Çorbanın Tadına Bakmadan Tuz Atan Kişiyi Ön Yargılı Olduğu İçin İşe Almadığı Şehir Efsanesi mi?

Koç Holding’i kuran ve Türkiye’nin en zengin isimlerinden olan Vehbi Koç’un ‘çorbanın tadına bakmadan tuz atan’ kişiyi “Ön yargılı insanlarla çalışmam” sözleriyle işe almadığı hikayesi yıllardır anlatılıyor. Bu şehir efsanesine Vehbi Koç’un oğlu Rahmi Koç son noktayı koydu: “Buna inanıyor musunuz, öyle şey olur mu? Doğru değil.”