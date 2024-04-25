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Vatandaş Ürünün Etiketine Bakıyor: Kredi Kartını Ödeyebilenler Azalıyor!

Vatandaş Ürünün Etiketine Bakıyor: Kredi Kartını Ödeyebilenler Azalıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 13:23

İstanbul Planlama Ajansı'nın aylık raporu yayımlandı. Raporda, ekonomik sorunlar yine öne çıktı.

Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/gen...
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Aylık olarak yapılan araştırmayla yayımlanan İstanbul Barometresi mart ayı sonuçları açıklandı.

Aylık olarak yapılan araştırmayla yayımlanan İstanbul Barometresi mart ayı sonuçları açıklandı.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yaptığı anket sonuçlarında, ekonomi yine öne çıktı.

İstanbul'da mart ayında ev içinde "31 Mart yerel seçimleri" ve "ekonomik sorunlar" konuşuldu.

İstanbul'da mart ayında ev içinde "31 Mart yerel seçimleri" ve "ekonomik sorunlar" konuşuldu.

İPA İstanbul Barometresi'nin katılımcılarının yüzde 42,7’si evde '31 Mart yerel seçimleri'ni konuştuklarını söylerken, yüzde 32,5’i ekonomik sorunları, yüzde 2’si de ailevi sorunları konuştu.

İstanbullu bayramda evdeydi.

İstanbullu bayramda evdeydi.

Katılımcıların yüzde 70,1’i bayramı genellikle İstanbul’da geçirdiğini belirtirken, İstanbul dışında geçiren katılımcıların oranı yüzde 20,1 oldu. Bayramda evde olanların sebebi ise 'ekonomik' oldu.

Mart ayında İstanbul sokaklarında da gündem "31 Mart yerel seçimleri" ve "ekonomik sorunlar" oldu.

Mart ayında İstanbul sokaklarında da gündem "31 Mart yerel seçimleri" ve "ekonomik sorunlar" oldu.

İstanbul'da evin dışında daha çok (yüzde 65,9) 31 Mart yerel seçimleri konuşuldu. Sokakta gündemin ikinci maddesi yüzde 20,4 ile ekonomik sorunlar oldu.

İstanbul'da vatandaşın yüzde 33,9’u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

İstanbul'da vatandaşın yüzde 33,9’u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

Kredi kartı kullananların yüzde 48’i aylık kredi kartı borcunun tamamını öderken, yüzde 33,9’u ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Geçen ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyenler yüzde 49,2 oranında olmuştu. 

Yüzde 5,4 oranında katılımcı asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda ödeme yapabilirken, yüzde 4,1 de asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtti. 

Kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyenler yüzde 8,6 oldu.

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Mart ayında katılımcıların yüzde 47,4’ü kıt kanaat geçinebilirken, yüzde 17,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 21’i de geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Mart ayında katılımcıların yüzde 47,4’ü kıt kanaat geçinebilirken, yüzde 17,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 21’i de geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 60,9’u boğazından, yediklerinden kesintiye gitti.

Katılımcıların yüzde 60,9’u boğazından, yediklerinden kesintiye gitti.

İstanbul'da katılımcıların yüzde 58,7’si indirime giren gıdaları tercih etme sıklığının arttığını söylerken, yüzde 97,8 oranında ekonomik sebeplerle 'gıda çeşidinin' azaldığı görüldü. 

Katılımcıların yüzde 59,1’i geçen seneye göre satın aldığı gıda çeşidinin azaldığını söyledi.

İstanbul'da vatandaşın yüzde 85,3’ü kırmızı eti azaltırken, yüzde 43,3’ü beyaz eti, yüzde 33,7’si süt ve süt ürünü çeşitlerinden daha az satın aldığını söyledi.

İstanbul'da vatandaşın yüzde 85,3’ü kırmızı eti azaltırken, yüzde 43,3’ü beyaz eti, yüzde 33,7’si süt ve süt ürünü çeşitlerinden daha az satın aldığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 36,8’i gıda alışverişlerinde ilk dikkat ettiği özelliğin 'ürün fiyatı' olduğunu belirtti.

İstanbulluların stres seviyesi de tatmin etmedi.

İstanbulluların stres seviyesi de tatmin etmedi.

İstanbulluların ortalama stres seviyesi 10 üzerinden 6,3 olarak ölçülürken, kaygı seviyesi 5,9 olarak ölçüldü. 

Katılımcıların yüzde 29’u yüksek sesli tartışmaya girdiğini söylerken, tartışmaların yüzde 40,1’i aile arasında, yüzde 30,6’sı ise iş ortamında gerçekleşti.

Katılımcılara göre İstanbulluların sorunu ulaşım ve ekonomik sorunlar oldu.

Katılımcılara göre İstanbulluların sorunu ulaşım ve ekonomik sorunlar oldu.

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 57,9 ile ulaşım, yüzde 49,4 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 47,3 ile sığınmacı ve mülteciler olarak belirlendi.

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