Vatandaş Ürünün Etiketine Bakıyor: Kredi Kartını Ödeyebilenler Azalıyor!
Vatandaş Ürünün Etiketine Bakıyor: Kredi Kartını Ödeyebilenler Azalıyor!
Kaynak: https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/gen...
İstanbul Planlama Ajansı'nın aylık raporu yayımlandı. Raporda, ekonomik sorunlar yine öne çıktı.
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Aylık olarak yapılan araştırmayla yayımlanan İstanbul Barometresi mart ayı sonuçları açıklandı.
İstanbul'da mart ayında ev içinde "31 Mart yerel seçimleri" ve "ekonomik sorunlar" konuşuldu.
İstanbullu bayramda evdeydi.
Mart ayında İstanbul sokaklarında da gündem "31 Mart yerel seçimleri" ve "ekonomik sorunlar" oldu.
İstanbul'da vatandaşın yüzde 33,9’u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.
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Mart ayında katılımcıların yüzde 47,4’ü kıt kanaat geçinebilirken, yüzde 17,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 21’i de geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 60,9’u boğazından, yediklerinden kesintiye gitti.
İstanbul'da vatandaşın yüzde 85,3’ü kırmızı eti azaltırken, yüzde 43,3’ü beyaz eti, yüzde 33,7’si süt ve süt ürünü çeşitlerinden daha az satın aldığını söyledi.
İstanbulluların stres seviyesi de tatmin etmedi.
Katılımcılara göre İstanbulluların sorunu ulaşım ve ekonomik sorunlar oldu.
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