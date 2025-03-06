Varoluşun Gölgesinde Yazınsal Bir Efsane

Pandemi süreci hepimizi içe dönmeye zorladı. Ama her şerden bir hayır doğar. Birçok insan, bu yalnızlık içinde kendisine tutunacak sağlam bir zemin aradı ve Stoa felsefesi bu noktada yeniden keşfedildi. Elbette sosyal medyanın da bu yayılımda büyük bir etkisi oldu.

Beni en çok etkileyen stoacılar, felsefenin kurucusu Kıbrıslı Zenon, Epiktetos, Seneca ve Marcus Aurelius oldu. Zenon’un bir deniz kazasıyla başlayan felsefi yolculuğu, bir köle olan Epiktetos’un özgür bir zihinle nasıl büyük bir öğretmene dönüştüğü ve en nihayetinde Roma’nın en güçlü adamı Marcus Aurelius’un bilinçli olarak stoacılığı benimsemesi, bana her zaman ilham verdi. Stoacılığı anlamak için sadece bu isimleri değil, öncüllerini ve onların hocalarını da anlamak gerekiyor. Diyojen’in kinik felsefesi olmasaydı belki de Stoacılık bu kadar köklü bir hale gelemezdi. Marcus’un hocası Rusticus ona iyi bir eğitim vermemiş olsaydı, belki de bugün onun Kendime Düşünceler kitabını okuyamıyor olacaktık.

Bu büyük düşünürlerin rehberliğiyle yazılarımı tamamlamak benim için oldukça keyifli bir süreçti.