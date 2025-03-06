Varoluşun Gölgesinde Yazınsal Bir Efsane
Varoluşun Gölgesinde Yazınsal Bir Efsane
Size son dönemde fazlasıyla dikkat çeken ve herkesin merakla satın aldığı şahane bir kitaptan bahsetmek istiyorum. ‘’Varoluşun Gölgesinde: Stoacı Denemeler’’
Veee henüz kimse röportaj yapamamışken bu enfes kitabın yazarı Bora Karakol ile tabii ki ben röportaj yapmayı başardım. Şimdi size o keyifli röportajı sunuyorum. Buyurun bakalım…
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-Merhaba Bora Bey. “Varoluşun Gölgesinde: Stoacı Denemeler” adlı kitabınız geçen aralık ayında Hümanist Yayınları tarafından yayınlandı. Bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
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-Stoa felsefesinin günümüzde yeniden popülerleştiğini görüyoruz. Sizi en çok etkileyen stoacı düşünürler kimler oldu?
-Yazım sürecinde sizi en çok zorlayan şey neydi? Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl bir deneyim yaşadınız?
-Kitabı yazarken belirlediğiniz özel bir hedef kitle var mıydı?
-Kitabınızın telif gelirini bir derneğe bağışladığınızı biliyoruz. Bunu yapmaya nasıl karar verdiniz?
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