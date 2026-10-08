VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu İstifa Etti: Gerekçesi Psikolojik Yıpranma

Uğurlu, MHK süreciyle ilgili 'Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum.' ifadelerini kullandı. Yaşar Kemal Uğurlu, Kıbrıs'ta kumar oynadığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şubat 2025'te hakemliği bırakmıştı. Bu sürecin ardından VAR direktör yardımcısı olarak görev almaya devam etmişti.