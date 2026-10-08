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VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu İstifa Etti: Gerekçesi Psikolojik Yıpranma

VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu İstifa Etti: Gerekçesi Psikolojik Yıpranma

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 22:29
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MHK'de VAR Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu görevinden istifa etti. İstifa kararının arkasında, hakemler dosyasıyla gündemde olan son süreç yer alıyor. Uğurlu ayrıca MHK sürecine ilişkin düşüncelerini de paylaştı.

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Süreç kendisini psikolojik olarak yıprattı.

Süreç kendisini psikolojik olarak yıprattı.

VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, MHK'deki görevinden istifa etti. İstifa kararıyla ilgili Burak Doğan'a açıklamalarda bulunan Uğurlu, son yaşanan süreçlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ve bu sebeple istifa kararı aldığını söyledi.

MHK süreciyle ilgili konuştu.

MHK süreciyle ilgili konuştu.

Uğurlu, MHK süreciyle ilgili 'Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum.' ifadelerini kullandı. Yaşar Kemal Uğurlu, Kıbrıs'ta kumar oynadığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şubat 2025'te hakemliği bırakmıştı. Bu sürecin ardından VAR direktör yardımcısı olarak görev almaya devam etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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