VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu İstifa Etti: Gerekçesi Psikolojik Yıpranma
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MHK'de VAR Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu görevinden istifa etti. İstifa kararının arkasında, hakemler dosyasıyla gündemde olan son süreç yer alıyor. Uğurlu ayrıca MHK sürecine ilişkin düşüncelerini de paylaştı.
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Süreç kendisini psikolojik olarak yıprattı.
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MHK süreciyle ilgili konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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