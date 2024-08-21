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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Bir Kez Daha Ertelendi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Bir Kez Daha Ertelendi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 12:41

İlk duyurusu büyük coşkuyla karşılanan ancak sonrasında yılan hikayesine dönen geliştirme süreci ve arka arkaya gelen erteleme haberleri ile umudun zayıfladığı Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 tekrar ertelendi.

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Bugün dahi en unutulmaz RPG oyunları arasında adı anılmadan geçilmeyen Vampire: The Masquerade - Bloodlines bundan tam 20 yıl önce çıkmıştı.

Bugün dahi en unutulmaz RPG oyunları arasında adı anılmadan geçilmeyen Vampire: The Masquerade - Bloodlines bundan tam 20 yıl önce çıkmıştı.

Bizleri Vampire evrenine konuk eden ve tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup giden Troika Games tarafından geliştirilmiş olan oyun atmosferi ve insanı içine çeken evreniyle bugün dahi müthiş bir hayran kitlesine sahip. Hal böyle olunca yıllardır bir remake, remaster veya devam oyunu haberi için yanıp tutuşan oyuncular Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin haberiyle coşmuşlardı.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 cephesinden ise artık kaçıncı oldu sayamayacağımız bir erteleme haberi daha geldi.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 cephesinden ise artık kaçıncı oldu sayamayacağımız bir erteleme haberi daha geldi.

Geliştirme aşamasında birkaç kez stüdyo değiştiren, silbaştan ele alınan ve kaçınılmaz olarak sayısız kez ertelenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin bu yılın sonlarında karşımıza çıkması beklenirken geliştirici ekipten gelen açıklamayla oyunun 2025'in ilk çeyreğine çıkacağı açıklandı.

Paradox cephesinden ertelemeye dair gelen açıklamada ise esasen oyunun hazır olduğu, ancak biraz "cilaya" ihtiyacı olduğu belirtildi.

Paradox cephesinden ertelemeye dair gelen açıklamada ise esasen oyunun hazır olduğu, ancak biraz "cilaya" ihtiyacı olduğu belirtildi.

Oyunun karşımıza çıkmaya hazır olsa da test ve lansman sürecine daha fazla vakit ayırmak istediklerini söyleyen Paradox bunun yanında bu süreyi ayrıca oyunun hikayesini ve evrenini genişletmek için de kullanacaklarını belirtti. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak oyunun bu kadar çalkantılı bir sürecin ardından bekleneni verip veremeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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