Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Bir Kez Daha Ertelendi
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Bir Kez Daha Ertelendi
İlk duyurusu büyük coşkuyla karşılanan ancak sonrasında yılan hikayesine dönen geliştirme süreci ve arka arkaya gelen erteleme haberleri ile umudun zayıfladığı Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 tekrar ertelendi.
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Bugün dahi en unutulmaz RPG oyunları arasında adı anılmadan geçilmeyen Vampire: The Masquerade - Bloodlines bundan tam 20 yıl önce çıkmıştı.
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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 cephesinden ise artık kaçıncı oldu sayamayacağımız bir erteleme haberi daha geldi.
Paradox cephesinden ertelemeye dair gelen açıklamada ise esasen oyunun hazır olduğu, ancak biraz "cilaya" ihtiyacı olduğu belirtildi.
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