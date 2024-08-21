Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Bir Kez Daha Ertelendi

Oyunun karşımıza çıkmaya hazır olsa da test ve lansman sürecine daha fazla vakit ayırmak istediklerini söyleyen Paradox bunun yanında bu süreyi ayrıca oyunun hikayesini ve evrenini genişletmek için de kullanacaklarını belirtti. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak oyunun bu kadar çalkantılı bir sürecin ardından bekleneni verip veremeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.