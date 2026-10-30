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Vaka Sayısı 10 Bini Aştı: 'Tüm Ülkeler Hazırlıklı Olsun' Uyarısı Geldi

Vaka Sayısı 10 Bini Aştı: 'Tüm Ülkeler Hazırlıklı Olsun' Uyarısı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 11:23
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Mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) patlak veren Ebola salgınında vaka sayısı 10 bin sınırını geride bıraktı. Kongo Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 Ekim itibarıyla 10 bin 60 vaka kayda geçti, bu kişilerden 4 bin 887'si hayatını kaybetti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya ise salgının coğrafi yayılımının benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirterek tüm ülkelere hazırlık seviyesini yükseltme çağrısı yaptı.

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Dünya ebola salgınına karşı alarmda.

Dünya ebola salgınına karşı alarmda.

KDC'deki tablo, kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını olarak tarihe geçti. Ölüm oranı yüzde 48,6 seviyesinde seyrederken, virüsün görüldüğü bölge sayısı da her geçen hafta artıyor. Ekim ortasında Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki Kuzey Ubangi'de iki vakanın doğrulanmasıyla salgının ulaştığı eyalet sayısı 8'e çıktı. Ituri salgının merkezi olmayı sürdürürken, Kuzey Kivu ve Haut-Uele'de de bulaş devam ediyor.

Ülke sınırlarının dışına taşan vakalar ise endişeyi büyütüyor. Mayıs ayından bu yana Uganda, Fransa, Kenya ve Nijerya'da KDC'deki salgınla bağlantılı vakalar bildirildi. Sağlık yetkilileri, doğrulanan vakaların yalnızca yüzde 12'sinin daha önce takip edilen temaslılar arasından çıktığını açıkladı. Bu da bazı bulaş zincirlerinin hâlâ gözden kaçtığı anlamına geliyor.

Uzmanlar, virüsü taşıyan kişilerin henüz hiçbir belirti göstermeden seyahat edebilmesinin tespiti zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Ebola'nın kuluçka süresi genellikle 8 ila 10 gün sürüyor, bazı durumlarda ise 21 güne kadar uzayabiliyor. Buna karşın uzmanlar, İngiltere gibi ülkelerde hastalığın yaygınlaşma riskinin düşük olduğunu vurguluyor. Virüs çoğunlukla hasta kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor ve hastalık ağırlaştıkça bulaştırıcılık da artıyor.

KDC hükümeti ve sağlık ortakları, salgınla mücadele için 1,3 milyar dolar bütçeli, 180 günlük yeni bir eylem planını devreye aldı.

DSÖ: Virüs bulaşanların neredeyse yarısı hayatını kaybetti, Bundibugyo için onaylı aşı yok.

DSÖ: Virüs bulaşanların neredeyse yarısı hayatını kaybetti, Bundibugyo için onaylı aşı yok.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC'de virüs bulaşan 10 binden fazla kişinin yaklaşık yarısının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tedros, salgına yol açan Bundibugyo virüsüne karşı yeni aşı ve tedavi adaylarının geliştirilmekte olduğunu da belirtti.

Ebola nedir?

Salgının arkasında, nadir görülen Bundibugyo türü bulunuyor. Bu türün, enfekte olan hastaların yüzde 50'sine kadarında ölümle sonuçlanabildiği biliniyor. Daha önce Ebola'ya karşı onaylanan Ervebo aşısı bu türe karşı kullanılmıyor; Bundibugyo için şu an onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Yetkililer, aşı denemelerinden elde edilecek sonuçların önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde açıklanmasını bekliyor. Ancak aşının etkili olacağı henüz kesinlik kazanmış değil.

Ebola belirtileri neler?

Ebola genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle başlıyor. Hastalık ilerleyen evrelerde iç kanamaya ve organ yetmezliğine yol açabiliyor. Bu nedenle bölgeden dönen ve benzer şikayetler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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