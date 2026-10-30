Vaka Sayısı 10 Bini Aştı: 'Tüm Ülkeler Hazırlıklı Olsun' Uyarısı Geldi
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Mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) patlak veren Ebola salgınında vaka sayısı 10 bin sınırını geride bıraktı. Kongo Sağlık Bakanlığı verilerine göre 27 Ekim itibarıyla 10 bin 60 vaka kayda geçti, bu kişilerden 4 bin 887'si hayatını kaybetti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya ise salgının coğrafi yayılımının benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirterek tüm ülkelere hazırlık seviyesini yükseltme çağrısı yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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