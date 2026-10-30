Vaka Sayısı 10 Bini Aştı: 'Tüm Ülkeler Hazırlıklı Olsun' Uyarısı Geldi

KDC'deki tablo, kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını olarak tarihe geçti. Ölüm oranı yüzde 48,6 seviyesinde seyrederken, virüsün görüldüğü bölge sayısı da her geçen hafta artıyor. Ekim ortasında Orta Afrika Cumhuriyeti sınırındaki Kuzey Ubangi'de iki vakanın doğrulanmasıyla salgının ulaştığı eyalet sayısı 8'e çıktı. Ituri salgının merkezi olmayı sürdürürken, Kuzey Kivu ve Haut-Uele'de de bulaş devam ediyor.

Ülke sınırlarının dışına taşan vakalar ise endişeyi büyütüyor. Mayıs ayından bu yana Uganda, Fransa, Kenya ve Nijerya'da KDC'deki salgınla bağlantılı vakalar bildirildi. Sağlık yetkilileri, doğrulanan vakaların yalnızca yüzde 12'sinin daha önce takip edilen temaslılar arasından çıktığını açıkladı. Bu da bazı bulaş zincirlerinin hâlâ gözden kaçtığı anlamına geliyor.

Uzmanlar, virüsü taşıyan kişilerin henüz hiçbir belirti göstermeden seyahat edebilmesinin tespiti zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Ebola'nın kuluçka süresi genellikle 8 ila 10 gün sürüyor, bazı durumlarda ise 21 güne kadar uzayabiliyor. Buna karşın uzmanlar, İngiltere gibi ülkelerde hastalığın yaygınlaşma riskinin düşük olduğunu vurguluyor. Virüs çoğunlukla hasta kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor ve hastalık ağırlaştıkça bulaştırıcılık da artıyor.

KDC hükümeti ve sağlık ortakları, salgınla mücadele için 1,3 milyar dolar bütçeli, 180 günlük yeni bir eylem planını devreye aldı.