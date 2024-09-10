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Uzun Zamandır Beklenen PlayStation 5 Pro Duyuruldu!

Uzun Zamandır Beklenen PlayStation 5 Pro Duyuruldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:07

Ha geldi ha geliyor diye iddiaların ortaya atıldığı şu günlerde Sony'den sevindiren duyuru geldi. PlayStation 5 Pro, artık resmi olarak tanıtıldı.

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Resmi olarak duyuruldu!

Resmi olarak duyuruldu!

Yaklaşık 1 senedir söylentiler ve iddialar eşliğinde resmi duyurusunu beklediğimiz PlayStation 5 Pro nihayet tanıtıldı. Sony'nin yayınladığı 9 dakikalık tanıtım videosunda konsolun ilk detayları verildi.

Tamamen dijital bir konsol olacak.

Tamamen dijital bir konsol olacak.

Yani anlayacağınız üzere konsolun fiziksel disk bölümü mevcut değil. Sadece dijital olarak kullanılabilecek. Sony'nin bu hamlesi ise fiziksel DVD devrini bitirmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Yapay zeka destekli olacak.

Yapay zeka destekli olacak.

Yeni tanıtılan PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri ise şu şekilde;

  • 2 TB SSD 

  • Daha büyük ve geliştirilmiş GPU

  • Gelişmiş ışın izleme teknolojisi

  • Yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme

Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak.

Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak.

7 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan PlayStation 5 Pro'nun 700 dolardan satışa sunulacağı söylendi. Ülkemizdeki fiyat politikası ise henüz belli değil.

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Sony, oyunlardaki gibi bir fiyat politikası izleyecekse Türkiye'de 900 dolar olur.