Uzun Zamandır Beklenen PlayStation 5 Pro Duyuruldu!
Uzun Zamandır Beklenen PlayStation 5 Pro Duyuruldu!
Ha geldi ha geliyor diye iddiaların ortaya atıldığı şu günlerde Sony'den sevindiren duyuru geldi. PlayStation 5 Pro, artık resmi olarak tanıtıldı.
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Resmi olarak duyuruldu!
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Tamamen dijital bir konsol olacak.
Yapay zeka destekli olacak.
Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak.
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Sony, oyunlardaki gibi bir fiyat politikası izleyecekse Türkiye'de 900 dolar olur.