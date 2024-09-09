Son Dönemin Popüler Oyunu Astro Bot İçin Canlı Aksiyon Fragmanı Yayınlandı
Son Dönemin Popüler Oyunu Astro Bot İçin Canlı Aksiyon Fragmanı Yayınlandı
PlayStation 5 konsoluna özel olarak çıkan ve son dönemlerin popüler oyunu Astro Bot için canlı bir aksiyon fragmanı yayınlandı.
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PlayStation maskotu oldu!
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Yayınlanan bu yeni fragman bir canlı aksiyon fragmanı;
Eleştirmenler ve oyuncular tarafından çok sevilmiş durumda!
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