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Son Dönemin Popüler Oyunu Astro Bot İçin Canlı Aksiyon Fragmanı Yayınlandı

Son Dönemin Popüler Oyunu Astro Bot İçin Canlı Aksiyon Fragmanı Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 03:25

PlayStation 5 konsoluna özel olarak çıkan ve son dönemlerin popüler oyunu Astro Bot için canlı bir aksiyon fragmanı yayınlandı.

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PlayStation maskotu oldu!

PlayStation maskotu oldu!

Team ASOBI tarafından geliştirilen ve PlayStation 5 özel oyunu olarak piyasaya sürülen Astro Bot'a her geçen gün ilgi gösterilmeye devam ediyor. Artık PlayStation maskotu olarak adlandırılan bu karakter için yeni bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan bu yeni fragman bir canlı aksiyon fragmanı;

Eleştirmenler ve oyuncular tarafından çok sevilmiş durumda!

Eleştirmenler ve oyuncular tarafından çok sevilmiş durumda!

Metacritic puan ortalaması 94 olarak belirlenen Astro Bot, son dönemlerin popüler oyunu olmasının dışında aynı zamanda PlayStation'un en çok satan oyunları arasına da girmeyi başarmış durumda.

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