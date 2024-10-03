Uzun Süredir Üzerinde Çalışılıyordu: Aziz Sancar'ın Beyin Kanseri Çalışması İnsanlarda Denenecek
Uzun Süredir Üzerinde Çalışılıyordu: Aziz Sancar'ın Beyin Kanseri Çalışması İnsanlarda Denenecek
Türk bilim insanı Aziz Sancar, üzerinde uzun süre araştırma yaptığı 'beyin kanseri' çalışmasının insanlarda deneneceğini duyurdu. 2 yıl boyunca yapılan deneylerde bu çalışmanın yan etkileri araştırılacak.
Kaynak: NTV
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Nobel Ödülü'ne sahip başarılı bilim insanı Aziz Sancar, beyin kanseri tedavisi için sürdürdüğü deneylerin başarılı olduğunu fakat insanların üzerinde uygulanabilmesinin iki seneyi bulacağını dile getirdi.
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NTV'nin haberine göre bu keşif hakkında ilk olarak 2022'nin Şubat ayında bilgi veren Sancar, "hücrelerin hasarlı DNA'yı tamir ederek genetik bilgiyi nasıl koruduklarını moleküler düzeyde haritalayan" konu üzerine 10 yıl çalıştığını dile getirdi.
Sancar, moleküler biyolojide en çok kullanılan kimyasal maddelerden olan EdU molekülünün hem normal hücreleri hem de kanser hücrelerini öldürdüğünü söyledi.
Sancar, "Üniversitelerdeki sinirbilim bölümleriyle görüşerek insan beyin tümör parçasını alıp fare beyni dilimleri üzerine koyarak gerçekliğe benzeyen hücre boyu oluşturuldu. Fare beynine insan tümör hücreleri enjekte edildi ve EdU'nun beyin tümörlerine etkisine baktık. Farelerde, ilk etapta mevcut ilaç daha iyi etki gösterirken, 30-40 gün sonra EdU molekülünün daha iyi etki ettiğini, bunun yüzde 25'lere ulaştığını gördük. Mevcut ilaçlarla kombine edildiğinde ise sonuçlar daha iyi geldi." dedi.
"EdU'nun özellikleri, onu etkili bir beyin kanseri ilacının temeli haline getirebilir. EdU, hızlı bölünen kanserli beyin hücrelerini öldürebilirken, bölünmeyen sağlıklı beyin hücrelerini koruyabilir. Beyin kanserinde EdU, hayvanlarda çalışıyor, insanlarda kullanılabilmesi için iki yıl boyunca klinik deneylerde yan etkilerini araştırmamız gerekiyor. Bu süre boyunca EdU molekülünün insanlardaki yan etkisine odaklanmamız gerekecek. DNA onarımıyla ilgili bu yeni metodu, Türkiye'ye de aktarmak için de çabalıyorum."
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okumuş adam tabi ilk aklına gelen organ üzerine yoğunlaşmış