Lübnan’dan Kaçış Sürüyor: 310 Kişi Daha Mersin’e Geldi
Lübnan’dan Kaçış Sürüyor: 310 Kişi Daha Mersin’e Geldi
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Gazze’de yaptığı katliam sonrasında Lübnan’a saldırmaya başlayan İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere tüm bölgelerde hava saldırısı düzenliyor.
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Lübnan’da başlayan savaştan kaçmak isteyenler ise bulabildiği yollarla ülkeyi terk ediyor.
İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 310 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı.
Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Lübnan’dan ayrılan Türk vatandaşı Yusuf Akdağ, “Lübnan’a yönelik son 1 aydır başlayan ataklar vardı. Zamanla artmaya başladı. Son 3 gündür saldırıların şiddeti artınca apar topar evlerimizi boşalttık. Yaklaşık 1500 rakımlı bir yere çıktık. Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık. Umarım orada her şey yoluna girer” dedi.
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İsrail’in saldırı başlattığı Lübnan’dan Türkiye’ye gelen, aralarında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan vatandaşlarının da olduğu yolcu sayısı 1002 oldu.
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hani böyle balkonu yıkarken su dökersin süpürgeyle de suyu deliğe itersin ya...aha o delik biziz işte