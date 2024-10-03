Lübnan’dan Kaçış Sürüyor: 310 Kişi Daha Mersin’e Geldi

İsrail’in hava saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’dan kaçış sürüyor. Lübnan’dan kalkan ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir gemi daha Mersin’e yanaştı. Türk vatandaşı olmayanların, hava yoluyla Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.