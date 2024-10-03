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Lübnan’dan Kaçış Sürüyor: 310 Kişi Daha Mersin’e Geldi

Lübnan’dan Kaçış Sürüyor: 310 Kişi Daha Mersin’e Geldi

İsrail Lübnan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 17:31

İsrail’in hava saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’dan kaçış sürüyor. Lübnan’dan kalkan ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir gemi daha Mersin’e yanaştı. Türk vatandaşı olmayanların, hava yoluyla Türkiye’den ayrılacağı öğrenildi.

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Gazze’de yaptığı katliam sonrasında Lübnan’a saldırmaya başlayan İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere tüm bölgelerde hava saldırısı düzenliyor.

Gazze’de yaptığı katliam sonrasında Lübnan’a saldırmaya başlayan İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere tüm bölgelerde hava saldırısı düzenliyor.

Lübnan’da başlayan savaştan kaçmak isteyenler ise bulabildiği yollarla ülkeyi terk ediyor.

Lübnan’da başlayan savaştan kaçmak isteyenler ise bulabildiği yollarla ülkeyi terk ediyor.

İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 310 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı.

İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 310 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı.

Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Lübnan’dan ayrılan Türk vatandaşı Yusuf Akdağ, “Lübnan’a yönelik son 1 aydır başlayan ataklar vardı. Zamanla artmaya başladı. Son 3 gündür saldırıların şiddeti artınca apar topar evlerimizi boşalttık. Yaklaşık 1500 rakımlı bir yere çıktık. Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık. Umarım orada her şey yoluna girer” dedi.

Lübnan’dan ayrılan Türk vatandaşı Yusuf Akdağ, “Lübnan’a yönelik son 1 aydır başlayan ataklar vardı. Zamanla artmaya başladı. Son 3 gündür saldırıların şiddeti artınca apar topar evlerimizi boşalttık. Yaklaşık 1500 rakımlı bir yere çıktık. Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık. Umarım orada her şey yoluna girer” dedi.
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İsrail’in saldırı başlattığı Lübnan’dan Türkiye’ye gelen, aralarında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan vatandaşlarının da olduğu yolcu sayısı 1002 oldu.

İsrail’in saldırı başlattığı Lübnan’dan Türkiye’ye gelen, aralarında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan vatandaşlarının da olduğu yolcu sayısı 1002 oldu.

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garibann

hani böyle balkonu yıkarken su dökersin süpürgeyle de suyu deliğe itersin ya...aha o delik biziz işte