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Uzun Kuyruklar Oluştu: Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Sistem Arızası

Uzun Kuyruklar Oluştu: Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Sistem Arızası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 21:06

Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) yaşanan arıza nedeniyle pasaport kontrolü yapılamadı. Vatandaşlar arıza nedeniyle uzun süre sırada beklerken zaman zaman tansiyon da yükseldi. Havaalanının işletmesi tarafından yapılan açıklamada POLNET arızasının giderildiği ve operasyonların sorunsuz olarak yürütüldüğü duyuruldu.

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İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havaalanı’nda akşam saatlerinde sistem arızası meydana geldi.

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havaalanı’nda akşam saatlerinde sistem arızası meydana geldi.

Havaalanından yurt dışına çıkmak isteyen veya ülkeye dönmek isteyen vatandaşların POLNET arızası nedeniyle pasaportları kontrol edilemedi. 

Uzun süre sırada bekleyen vatandaşlarla görevliler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Görüntüler 👇

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Arızanın giderildiği açıklandı.

Arızanın giderildiği açıklandı.

Sabiha Gökçen Havaalanı’nın işletmesi tarafından yapılan açıklamada arızanın giderildiği duyuruldu. 

Açıklamada, havaalanında bekleyen yolcular için klimaların tam kapasite çalıştırıldığı, su ve hurma dağıtıldığı da belirtildi.

Yapılan açıklama 👇

Yapılan açıklama 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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