Uzun Kuyruklar Oluştu: Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Sistem Arızası
Uzun Kuyruklar Oluştu: Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Sistem Arızası
Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) yaşanan arıza nedeniyle pasaport kontrolü yapılamadı. Vatandaşlar arıza nedeniyle uzun süre sırada beklerken zaman zaman tansiyon da yükseldi. Havaalanının işletmesi tarafından yapılan açıklamada POLNET arızasının giderildiği ve operasyonların sorunsuz olarak yürütüldüğü duyuruldu.
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İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havaalanı’nda akşam saatlerinde sistem arızası meydana geldi.
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Arızanın giderildiği açıklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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