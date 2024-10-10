Uzman Yanıtladı: Dana Etinden Daha Pahalı Olan Domuz Eti Neden Tercih Ediliyor?

Ünlü bir köfte markasının etlerinde tespit edilen domuz eti, ülke gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre firma mahkeme kararıyla adını bakanlık listesinde gizletti. Bakanlık haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söylerken ilgili belgeler paylaşılmaya başlandı.

Peki marketlerde domuz eti, dana etinden daha pahalıyken nasıl oluyor da domuz eti tercih ediliyor?

Kaynak: Patronlar Dünyası / Mustafa Ali Aykol