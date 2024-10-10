Uzman Yanıtladı: Dana Etinden Daha Pahalı Olan Domuz Eti Neden Tercih Ediliyor?
Uzman Yanıtladı: Dana Etinden Daha Pahalı Olan Domuz Eti Neden Tercih Ediliyor?
Ünlü bir köfte markasının etlerinde tespit edilen domuz eti, ülke gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre firma mahkeme kararıyla adını bakanlık listesinde gizletti. Bakanlık haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söylerken ilgili belgeler paylaşılmaya başlandı.
Peki marketlerde domuz eti, dana etinden daha pahalıyken nasıl oluyor da domuz eti tercih ediliyor?
Kaynak: Patronlar Dünyası / Mustafa Ali Aykol
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Ünlü bir köfte zincirinin etlerinde domuz eti tespit edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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Ünlü köfte zinciri, mahkemeden aldığı kararla ismini bakanlık listesinde gizlese de gazeteciler bu markanın ismini duyurmaya başladı.
Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol, merak edilen tüm soruların cevaplarına ulaştı: Marketlerde, çiftliklerde domuz eti dana etinden daha pahalıyken neden domuz eti tercih ediliyor? Bu durumdan nasıl bir kar elde ediliyor?
Özbahçıvan, bakanlık listesinde yer alan markanın "çiftlik domuzu" değil, "yaban domuzu" olduğunu belirtti.
Yaban domuzları için adı konulmamış gayri resmi bir piyasa var. Piyasa ise avcılar tarafından avlanan domuzlarla işliyor.
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