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Uzman Yanıtladı: Dana Etinden Daha Pahalı Olan Domuz Eti Neden Tercih Ediliyor?

Uzman Yanıtladı: Dana Etinden Daha Pahalı Olan Domuz Eti Neden Tercih Ediliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
10.10.2024 - 09:44

Ünlü bir köfte markasının etlerinde tespit edilen domuz eti, ülke gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre firma mahkeme kararıyla adını bakanlık listesinde gizletti. Bakanlık haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söylerken ilgili belgeler paylaşılmaya başlandı.

Peki marketlerde domuz eti, dana etinden daha pahalıyken nasıl oluyor da domuz eti tercih ediliyor?

Kaynak: Patronlar Dünyası / Mustafa Ali Aykol

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Ünlü bir köfte zincirinin etlerinde domuz eti tespit edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü bir köfte zincirinin etlerinde domuz eti tespit edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı denetimlerde firmaların etlerinde domuz eti çıktığı, üstelik bu firmalardan birinin köklü bir köfte zinciri olduğu haberi herkesi şoke etti.

Ünlü köfte zinciri, mahkemeden aldığı kararla ismini bakanlık listesinde gizlese de gazeteciler bu markanın ismini duyurmaya başladı.

Ünlü köfte zinciri, mahkemeden aldığı kararla ismini bakanlık listesinde gizlese de gazeteciler bu markanın ismini duyurmaya başladı.

Sosyal medyada markaya ve domuz etine dair tartışmalar sürerken, akıllarda ise tek bir soru belirdi.

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol, merak edilen tüm soruların cevaplarına ulaştı: Marketlerde, çiftliklerde domuz eti dana etinden daha pahalıyken neden domuz eti tercih ediliyor? Bu durumdan nasıl bir kar elde ediliyor?

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol, merak edilen tüm soruların cevaplarına ulaştı: Marketlerde, çiftliklerde domuz eti dana etinden daha pahalıyken neden domuz eti tercih ediliyor? Bu durumdan nasıl bir kar elde ediliyor?

Mustafa Ali Aykol, uzun yıllardır domuz yetiştiriciliği ve domuz eti satışı yapan Gourmet Pork şirketinin ithalat sorumlusu Halit Özbahçıvan'a gündeme dair sorularını yöneltti.

Özbahçıvan, bakanlık listesinde yer alan markanın "çiftlik domuzu" değil, "yaban domuzu" olduğunu belirtti.

Özbahçıvan, bakanlık listesinde yer alan markanın "çiftlik domuzu" değil, "yaban domuzu" olduğunu belirtti.

Karkas dana eti 300-350 liradan satışa sunuluyor. Karkas domuz etinin güncel satışı fiyatı ise 350-400 dolaylarında. Bu durumda kar için çiftliklerde yetiştirilen domuz eti kullanılamaz.

Özbahçıvan 'böyle bir fiyat skalası varken hiçbir şirket bu riske girmez.' diyerek firmaların kullandığı domuz etlerinin sağlıklı çiftlik domuzları olmadığını, yasalara aykırı şekilde avlanan yaban domuzları olduğunu belirtiyor.

Yaban domuzları için adı konulmamış gayri resmi bir piyasa var. Piyasa ise avcılar tarafından avlanan domuzlarla işliyor.

Yaban domuzları için adı konulmamış gayri resmi bir piyasa var. Piyasa ise avcılar tarafından avlanan domuzlarla işliyor.

Mustafa Ali Aykol'un aktardığına göre, çiftliklerde yetiştirilen domuzlar gerekli sağlık kontrollerinden geçiyor. Fakat aynı durum yaban domuzları için geçerli değil. Yaban domuzları, parazit taşıma riskine sahip. Bu parazit, insanlarda ise ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor.

Öte yandan, yerel domuz avcıları, avladıkları domuzları satın alan kişiler olduğunu belirtiyor.

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