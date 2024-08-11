Uzman İsimden 'Çok Sıcak' Sonbahar Uyarısı: Sıcak, Çok Daha Sıcak Olacak Bu Sonbahar!
Uzman İsimden 'Çok Sıcak' Sonbahar Uyarısı: Sıcak, Çok Daha Sıcak Olacak Bu Sonbahar!
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminleri üzerinden uyarılarda bulunan Prof. Dr. Barış Önol, çok sıcak geçen yaz aylarının ardından yeni tahminlere göre sonbahar aylarının öngörülerinin de çok sıcak bir döneme işaret ettiğini açıkladı.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, sonbahar ayları için de uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yine ECMWF'nin tahminleri üzerinden uzun vadeli mevsimlik tahmin verilerine göre eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığının iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın da yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
Ekim ayında hava sıcaklığının batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
Kasım ayı tahminlerine göre ise hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
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