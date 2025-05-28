Uzaydan Gelen Tuhaf Sinyal Bilim İnsanlarını Şaşkına Çevirdi: Ne Olduğunu Kimse Bilmiyor!

Aynı anda NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi de tesadüfen o bölgeyi inceliyordu. Böylece aynı kaynaktan hem radyo sinyali hem de X-ışını geldiği belirlendi.

Dünya’dan yaklaşık 15 bin ışık yılı uzakta yer alan bu cisim, bilimsel adıyla ASKAP J1832-0911 olarak kayıtlara geçti. Bu özellikleriyle bugüne kadar gözlemlenen diğer gök cisimlerinden tamamen farklı yapıya sahip.