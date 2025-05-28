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Uzaydan Gelen Tuhaf Sinyal Bilim İnsanlarını Şaşkına Çevirdi: Ne Olduğunu Kimse Bilmiyor!

Uzaydan Gelen Tuhaf Sinyal Bilim İnsanlarını Şaşkına Çevirdi: Ne Olduğunu Kimse Bilmiyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 21:44

Uzayın derinliklerinden gelen düzenli bir sinyal, araştırmacıların kafasını karıştırmış durumda. ASKAP J1832-0911 adı verilen gizemli gök cismi, her 44 dakikada bir iki dakika süren sinyaller gönderiyor.  İlk kez 2022’de keşfedilen LPT türü cisimlerin bu örneği, daha önce hiç gözlenmemiş özellikler taşıyor. Bilim insanları ise bu keşfin yeni bir fizik anlayışına kapı aralayabileceğini söylüyor.

İşte detaylar...

Kaynak

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Dünya’dan yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan bu gizemli nesne, ilk kez Avustralya’daki bir teleskop tarafından radyo sinyalleriyle tespit edildi.

Dünya’dan yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan bu gizemli nesne, ilk kez Avustralya’daki bir teleskop tarafından radyo sinyalleriyle tespit edildi.

Aynı anda NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi de tesadüfen o bölgeyi inceliyordu. Böylece aynı kaynaktan hem radyo sinyali hem de X-ışını geldiği belirlendi.

Dünya’dan yaklaşık 15 bin ışık yılı uzakta yer alan bu cisim, bilimsel adıyla ASKAP J1832-0911 olarak kayıtlara geçti. Bu özellikleriyle bugüne kadar gözlemlenen diğer gök cisimlerinden tamamen farklı yapıya sahip.

Daha önce de böyle olaylar olmuştu.

Daha önce de böyle olaylar olmuştu.

2022 yılından bu yana uzun süreli geçici olay (LPT) adı verilen bazı cisimler keşfedilmişti. Cisimler, belirli aralıklarla sinyal gönderiyordu ancak yalnızca radyo dalgaları tespit edilmişti. ASKAP J1832-0911’in farkı, buna ek olarak X-ışını da yayması oldu. Ayrıca bilim insanları bu sinyalin zamanla azaldığını gözlemledi. Yani Samanyolu Galaksisi içinde, daha önce hiç görülmemiş bir örnek olarak kaydedildi.

Sinyalin kaynağı ise henüz belirsiz.

Sinyalin kaynağı ise henüz belirsiz.

Araştırmayı yürüten bilim insanları bu cismin bir magnetar, yani güçlü manyetik alana sahip ölü bir yıldız olabileceğini düşünüyor. Bir diğer ihtimal ise, yüksek manyetizmaya sahip bir beyaz cüceyle birlikte dönen bir ikili yıldız sistemi olması. 

Bazı araştırmacılar, sinyalin tamamen yeni bir fizik kuralına işaret ediyor olabileceğini belirtiyor. Şu an için kesin bir yanıt yok ama bu gizemli nesne üzerindeki araştırmalar devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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