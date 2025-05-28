Uzaydan Gelen Tuhaf Sinyal Bilim İnsanlarını Şaşkına Çevirdi: Ne Olduğunu Kimse Bilmiyor!
Uzayın derinliklerinden gelen düzenli bir sinyal, araştırmacıların kafasını karıştırmış durumda. ASKAP J1832-0911 adı verilen gizemli gök cismi, her 44 dakikada bir iki dakika süren sinyaller gönderiyor. İlk kez 2022’de keşfedilen LPT türü cisimlerin bu örneği, daha önce hiç gözlenmemiş özellikler taşıyor. Bilim insanları ise bu keşfin yeni bir fizik anlayışına kapı aralayabileceğini söylüyor.
İşte detaylar...
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Dünya’dan yaklaşık 15 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan bu gizemli nesne, ilk kez Avustralya’daki bir teleskop tarafından radyo sinyalleriyle tespit edildi.
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Daha önce de böyle olaylar olmuştu.
Sinyalin kaynağı ise henüz belirsiz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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