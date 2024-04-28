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Üst Üste Üçüncü Kez! Paris Saint-Germain Fransa Ligue 1'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Üst Üste Üçüncü Kez! Paris Saint-Germain Fransa Ligue 1'de Şampiyonluğunu İlan Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
28.04.2024 - 22:13

PSG, Ligue 1'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Fransa Ligue 1’in 31. haftasında Monaco’nun deplasmanda Lyon’a 3-2 mağlup olmasının ardından lider Paris Saint-Germain, şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1’in 31. haftasında Monaco’nun deplasmanda Lyon’a 3-2 mağlup olmasının ardından lider Paris Saint-Germain, şampiyon oldu.

PSG, bu hafta evinde Le Havre ile 3-3 berabere kalarak puanını 70 yükseltmişti. En yakın rakibi Monaco ise bugün Lyon’a 3-2 mağlup olunca Luis Enrique’nin öğrencileri Monaco’ya 12 puan fark atarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PSG, bu hafta evinde Le Havre ile 3-3 berabere kalarak puanını 70 yükseltmişti. En yakın rakibi Monaco ise bugün Lyon’a 3-2 mağlup olunca Luis Enrique’nin öğrencileri Monaco’ya 12 puan fark atarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

PSG böylece üst üste 3. kez, toplamda da 12. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

PSG böylece üst üste 3. kez, toplamda da 12. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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