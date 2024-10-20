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Urfa'da Asker Uğurlamasında Çıkan Anlaşmazlık Tekmeli ve Yumruklu Kavgaya Dönüştü!

Urfa'da Asker Uğurlamasında Çıkan Anlaşmazlık Tekmeli ve Yumruklu Kavgaya Dönüştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 14:19

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde asker uğurlaması sırasında yaşanan bir tartışma hızla kavgaya dönüştü.

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Şehirlerarası otogarda meydana gelen olayda askerleri havaya atma konusunda çıkan anlaşmazlık taraflar arasında tekme ve yumrukların havada uçuşmasına neden oldu.

Şehirlerarası otogarda meydana gelen olayda askerleri havaya atma konusunda çıkan anlaşmazlık taraflar arasında tekme ve yumrukların havada uçuşmasına neden oldu.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dakikalarca süren kavga daha sonra vatandaşlar ve orada bulunan güvenlik güçleri tarafından zar zor kontrol altına alındı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dakikalarca süren kavga daha sonra vatandaşlar ve orada bulunan güvenlik güçleri tarafından zar zor kontrol altına alındı.

İşte o anlar:

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