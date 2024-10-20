Urfa'da Asker Uğurlamasında Çıkan Anlaşmazlık Tekmeli ve Yumruklu Kavgaya Dönüştü!
Urfa'da Asker Uğurlamasında Çıkan Anlaşmazlık Tekmeli ve Yumruklu Kavgaya Dönüştü!
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Şehirlerarası otogarda meydana gelen olayda askerleri havaya atma konusunda çıkan anlaşmazlık taraflar arasında tekme ve yumrukların havada uçuşmasına neden oldu.
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Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dakikalarca süren kavga daha sonra vatandaşlar ve orada bulunan güvenlik güçleri tarafından zar zor kontrol altına alındı.
İşte o anlar:
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