Kadınları ‘Nişanlım Depremde Öldü’ Diyerek Dolandıran Sosyal Medya Fenomeninin 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Kadınları ‘Nişanlım Depremde Öldü’ Diyerek Dolandıran Sosyal Medya Fenomeninin 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Türkiye’yi otostop çekerek dolaştığı anların görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 'Yunus Hoca' rumuzlu Yunus O. hakkında, çok sayıda kadınla 'nişanlım depremde öldü' diyerek yakınlık kurup, yatırım yapma vaadiyle kandırarak binlerce lira dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.
Yunus O. hakkında aynı suç türünden birden fazla soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedilen iddianamede, 248 bin 900 lirasını dolandırdığı H.B.’ye yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Tokat’ta yaşayan H.B., sosyal medyada otostop çekerek Türkiye’yi dolaştığı görüntüleri yayınlayan 'Yunus Hoca' rumuzlu sosyal medya fenomeni Yunus O.’yu 2023 yılında takip etmeye başladı. Bir süre sonra Yunus O., H.B.’ye sosyal medya uygulamasından mesaj gönderdi ve konuşmaya başladı.
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H.B.’nin suç duyurusu üzerine Yunus O. hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Şüpheli hakkında bilgisayar, cep telefonu, internet araçların kullanılması suretiyle haksız menfaat sağlama suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yunus O.’nun otostopla Türkiye turu yaptığı görüntülere denk gelip kendisini sosyal medyadan takip etmeye başladığını ifade eden H.B. şunları anlattı:
Kendisine gönderilen dekontun üzerindeki isimden başka bir mağdura daha ulaştığını anlatan H.B. şunları söyledi:
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