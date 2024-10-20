Kadınları ‘Nişanlım Depremde Öldü’ Diyerek Dolandıran Sosyal Medya Fenomeninin 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Kendisini din kültürü öğretmeni olarak tanıtan, 6 Şubat depremlerinde nişanlısını kaybettiği için öğretmenliği bırakıp otostopla ülkeyi gezmeye başladığını anlatan Yunus O., H.B.’den 1 gün sonra 500 bin lira olarak geri göndereceğini vadedip 250 bin lira istedi. Yunus O., H.B.’nin güvenini kazanmak için daha önce 86 bin lira aldığı ve geri ödemediği Z.Y.’ye para gönderdiğini gösteren sahte bir dekont göstererek H.B.’nin güvenini kazandı. H.B., 1 gün sonra parasını vereceğini belirten Yunus O. için kredi çekip, kendisine 248 bin 900 lira gönderdi. Ancak Yunus O., H.B.’ye parasını geri göndermedi. 24 saatlik beklemenin ardından dolandırıldığını anlayan H.B. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra dekonttaki ismi araştıran H.B., kendisi gibi dolandırılan Z.Y.’ye ulaştı. Onun da benzer şekilde Yunus O.’ya para gönderdiğini ve geri alamadığını öğrenen H.B. ve Z.Y. kendileri gibi başka mağdurlarla da iletişime geçerek benzer vaatlerde çok sayıda kişinin dolandırıldığını öğrendi. Yunus O.’nun H.B. ve Z.Y.’ye kazanacakları miktarları söylediği görüntüler de ortaya çıktı.