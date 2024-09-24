Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Deneyimleri Anlattı

Kadının kendisine 'Neden kocama mesaj atıyorsun? Kocam sana neden mesaj attı? Onun ne kadar kötü bir insan olduğunu bilmiyorsun' şeklinde mesajlar attığını söyleyen Pokimane daha sonrasında kadın ve kocasıyla birlikte kendini bir grup sohbeti içinde bulduğunu anlattı. Kadının kocasının fotoğraflarını göndererek kendisine saldırmaya devam ettiğini söyleyen Pokimane çareyi her iki numaraya da hiç cevap vermeyip, ikisini de engellemekte bulmuş.