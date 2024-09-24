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Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Deneyimleri Anlattı

Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Deneyimleri Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 15:11

İnternet aleminin en ünlü yayıncı ve içerik üreticilerinden biri olan Pokimane kişisel telefon numarası ifşa olduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

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Kişisel verilerimiz internetin hiç bilmediğimiz köşelerinde kol gezerken ünlü isimler de bundan nasibini alıyor.

Kişisel verilerimiz internetin hiç bilmediğimiz köşelerinde kol gezerken ünlü isimler de bundan nasibini alıyor.

Ülkemizde de pek çok kez örneğini gördüğümüz şekilde, ünlü isimlerin telefon numarası ve ev adresi gibi kişisel bilgilerinin açığa çıkması takıntılı hayranlara ve hater'lara da yarıyor. İnternet aleminin ünlü içerik üreticilerinden Pokimane katıldığı bir podcast programında numarası ifşa olduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

"Telefonumu bulup bana mesaj atan kişinin karısı tarafından azarlandım"

"Telefonumu bulup bana mesaj atan kişinin karısı tarafından azarlandım"

Bir tanesi 'süper gizli' olmak üzere toplam üç telefon numarası olduğundan bahseden Pokimane sızan numaralarından birine gece geç saatte 'Hey, uyanık mısın?' şeklinde bir mesaj geldiğini ve bunu görmezden gelerek hayatına devam ettiğini söylüyor. Ancak iki gün sonra işler değişmiş ve kendisine mesaj atan kişinin karısı olduğunu söyleyen biri ünlü yayıncıya ulaşmış.

"Konuşmama bile izin vermiyor ve sanırım konuşamayacak kadar şokta ve korkmuş durumdaydım"

"Konuşmama bile izin vermiyor ve sanırım konuşamayacak kadar şokta ve korkmuş durumdaydım"

Kadının kendisine 'Neden kocama mesaj atıyorsun? Kocam sana neden mesaj attı? Onun ne kadar kötü bir insan olduğunu bilmiyorsun' şeklinde mesajlar attığını söyleyen Pokimane daha sonrasında kadın ve kocasıyla birlikte kendini bir grup sohbeti içinde bulduğunu anlattı. Kadının kocasının fotoğraflarını göndererek kendisine saldırmaya devam ettiğini söyleyen Pokimane çareyi her iki numaraya da hiç cevap vermeyip, ikisini de engellemekte bulmuş.

İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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