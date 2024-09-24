Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Deneyimleri Anlattı
Ünlü Yayıncı Pokimane Numarası Sızdıktan Sonra Yaşadığı Korkunç Deneyimleri Anlattı
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Kişisel verilerimiz internetin hiç bilmediğimiz köşelerinde kol gezerken ünlü isimler de bundan nasibini alıyor.
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"Telefonumu bulup bana mesaj atan kişinin karısı tarafından azarlandım"
"Konuşmama bile izin vermiyor ve sanırım konuşamayacak kadar şokta ve korkmuş durumdaydım"
İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz. 👇
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