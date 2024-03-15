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Ünlü Tavuk Markası Lezita Grevdeki İşçilerin Yerine Hintli İşçi Getirtip Tehdit Gibi Şarkılar Çaldı İddiası

Ünlü Tavuk Markası Lezita Grevdeki İşçilerin Yerine Hintli İşçi Getirtip Tehdit Gibi Şarkılar Çaldı İddiası

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.03.2024 - 14:51 Son Güncelleme: 15.03.2024 - 15:23

Ünlü tavuk markası Lezita'da çalışan işçiler 7 Mart'tan beri grevde. Firma yetkililerinin, alandaki işçilere tehdit gibi şarkılar çaldığı ve Türk işçilerin yerine Hindistan'dan işçi getirildiği iddia ediliyor.

Kaynak: Nurcan Etik

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Türkiye'nin bilinen tavuk ürünleri markası olan Lezita'da işçiler 9 gündür grevde. Sebebi ise patronun toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine katılmaması.

Türkiye'nin bilinen tavuk ürünleri markası olan Lezita'da işçiler 9 gündür grevde. Sebebi ise patronun toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine katılmaması.

Kemalpaşa ilçesindeki Abalıoğlu Grup'a ait Lezita'nın fabrikasında emekçiler, greve 7 Mart'ta başladı. Yargıtay'ın işçiler lehinde karar vermesine rağmen yetkililer sendika ile masaya oturmayı reddeti.

Kemalpaşa ilçesindeki Abalıoğlu Grup'a ait Lezita'nın fabrikasında emekçiler, greve 7 Mart'ta başladı. Yargıtay'ın işçiler lehinde karar vermesine rağmen yetkililer sendika ile masaya oturmayı reddeti.

Nurcan Etik'in haberine göre Öz Gıda İş Sendikası Basın Sözcüsü İsmail Uğur, "Biz Lezita ile maaş konusunda uzlaşamadık gibi anlaşılmasın. Daha oralara bile gelemedik çünkü işveren doğrudan masaya oturmayı, doğrudan sendikayı reddediyor" dedi

Nurcan Etik'in haberine göre Öz Gıda İş Sendikası Basın Sözcüsü İsmail Uğur, "Biz Lezita ile maaş konusunda uzlaşamadık gibi anlaşılmasın. Daha oralara bile gelemedik çünkü işveren doğrudan masaya oturmayı, doğrudan sendikayı reddediyor" dedi

Lezita firması, iddialara göre grev kırıcı olarak Hindistan'dan 50 işçi getirdi. İşçiler asgari ücretle çalıştıklarını ama Hintliler'in 35 bin TL maaşla işe girdiklerini iddia etti.

Lezita firması, iddialara göre grev kırıcı olarak Hindistan'dan 50 işçi getirdi. İşçiler asgari ücretle çalıştıklarını ama Hintliler'in 35 bin TL maaşla işe girdiklerini iddia etti.

Ayrıca firmanın grev alanı için büyük hoparlörler kiralayıp, grev yapan işçi topluluğuna "Yürü anca gidersin", "Son pişmanlık neye yarar" ve "Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın" gibi şarkılar dinlettirdiği de yine iddialar arasında.

Ayrıca firmanın grev alanı için büyük hoparlörler kiralayıp, grev yapan işçi topluluğuna "Yürü anca gidersin", "Son pişmanlık neye yarar" ve "Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın" gibi şarkılar dinlettirdiği de yine iddialar arasında.
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Öz Gıda İş Sendikası Basın Sözcüsü İsmail Uğur'un açıklamasının bir kısmı şöyle 👇

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