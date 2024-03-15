Ünlü Tavuk Markası Lezita Grevdeki İşçilerin Yerine Hintli İşçi Getirtip Tehdit Gibi Şarkılar Çaldı İddiası

Ünlü tavuk markası Lezita'da çalışan işçiler 7 Mart'tan beri grevde. Firma yetkililerinin, alandaki işçilere tehdit gibi şarkılar çaldığı ve Türk işçilerin yerine Hindistan'dan işçi getirildiği iddia ediliyor.

Kaynak: Nurcan Etik