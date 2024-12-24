Ünlü Ekonomist Hakan Kara, Big Mac Endeksinde Türkiye'nin Yaşadığı Tarihi Farkı Anlattı
Ünlü Ekonomist Hakan Kara, Big Mac Endeksinde Türkiye'nin Yaşadığı Tarihi Farkı Anlattı
Uzun zamandır dünyada kabul edilen bir ekonomi endeksi var. Big Mac endeksi denen bu endeks ülkelerin para birimlerinin gücünü ölçüyor. Big Mac endeksi, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatlarıyla karşılaştıran bir göstergedir.Gayriresmi bu endeks 1986 yılından beri ekonomi dünyasında var. Türkiye'de uygulanan bu endekste ise bu sene farklı bir tablo ortaya çıktı.
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1986 yılında haftalık İngiliz dergisi The Economist tarafından satın alma gücü paritelerine dayalı anlaşılması kolay bir para birimi karşılaştırılmasını sağlamak ile bireysel para birimlerinin aşırı ve düşük değerini göstermek için Big Mac endeksini bulmuştu.
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Gayriresmi bu endeks her yıl farklı sonuçlarla gündem olmayı sürdürüyor. Bu sene ise Türkiye tarihi bir fark ve acı tabloyla listede kendine yer buldu.
Ünlü ekonomist Hakan Kara'nın paylaştığı verilerde Türk Lirası ve Big Mac kıyasında tarihi bir fark oluştuğunu paylaştı.
Hakan Kara, "Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede." yorumu yaptı.
Paylaşılan grafikte, Türkiye'deki Big Mac fiyatlarının 2002 yılından itibaren dünya ortalamasıyla paralel bir seyir izlediği ancak son yıllarda hızlı bir artış göstererek rekor seviyelere ulaştığı görülüyor.
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Hakan Kara, "Yukarıdaki grafiğe bakıp da “TL’nin aradaki fark kadar değer kaybetmesi gerekir” demek tam doğru değil. “Türkiye yemek konusunda pahalı bir ülke oldu” demek doğru." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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