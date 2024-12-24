Ünlü Ekonomist Hakan Kara, Big Mac Endeksinde Türkiye'nin Yaşadığı Tarihi Farkı Anlattı

Uzun zamandır dünyada kabul edilen bir ekonomi endeksi var. Big Mac endeksi denen bu endeks ülkelerin para birimlerinin gücünü ölçüyor. Big Mac endeksi, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatlarıyla karşılaştıran bir göstergedir.Gayriresmi bu endeks 1986 yılından beri ekonomi dünyasında var. Türkiye'de uygulanan bu endekste ise bu sene farklı bir tablo ortaya çıktı.