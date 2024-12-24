Ünlü Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Ay Boşlukta Kalıyor!" Planlar Tutmayacak Her Şey Yarım Kalacak
Ünlü Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Ay Boşlukta Kalıyor!" Planlar Tutmayacak Her Şey Yarım Kalacak
Yıl biterken de gökyüzü durulmuyor... Ay, bir burçtan diğerine geçiyor, fakat bu geçişte işler askıya alınıyor. Hem duygusal hem de profesyonel anlamda dağılabilirsiniz. Peki, Ay'ın astrolojik anlamda 'boşlukta' kaldığı bugünden yarına neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner saat vererek açıkladı. Siz de bir sonraki gün verilen saate kadar dikkat edin!
İşte, detaylar...
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Ünlü astrolog Dinçer Güner açıkladı: "Ay boşlukta kalıyor..."
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Ay Nasıl Boşlukta Kalır?
Gelelim, boşlukta kalan Ay'ın hayatımıza etkilerine: "İşler havada kalabilir"
Sorunlardan kurtulmak istiyorsanız, bugün: Oluruna bırakın!
Riskler büyüyor: Dikkatli olun!
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Bugün yapacağınız en iyi şey ise geçmişin yarım kalanlarına odaklanmak olacak!
Planlarınız tutmayabilir, aksiliklere ve aksaklıklara da hazır olun.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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