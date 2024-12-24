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Ünlü Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Ay Boşlukta Kalıyor!" Planlar Tutmayacak Her Şey Yarım Kalacak

Ünlü Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Ay Boşlukta Kalıyor!" Planlar Tutmayacak Her Şey Yarım Kalacak

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 11:36

Yıl biterken de gökyüzü durulmuyor... Ay, bir burçtan diğerine geçiyor, fakat bu geçişte işler askıya alınıyor. Hem duygusal hem de profesyonel anlamda dağılabilirsiniz. Peki, Ay'ın astrolojik anlamda 'boşlukta' kaldığı bugünden yarına neler olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner saat vererek açıkladı. Siz de bir sonraki gün verilen saate kadar dikkat edin! 

İşte, detaylar... 

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Ünlü astrolog Dinçer Güner açıkladı: "Ay boşlukta kalıyor..."

Ünlü astrolog Dinçer Güner açıkladı: "Ay boşlukta kalıyor..."

Bugün saat 13.42'den itibaren Ay boşlukta olacak. Ay'ın bir burçtan diğerine geçtiği bu süreç ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 11.06'ya kadar sürecek. Peki, Ay askıdayken neler olacak? Ay nasıl boşlukta kalır?

Gelin öğrenelim! 👇

Ay Nasıl Boşlukta Kalır?

Dinçer Güner'e göre, 'Ay bir burçtan diğerine geçerken, o burçtayken yaptığı son ana açıdan (örneğin kavuşum, kare, üçgen gibi) bir sonraki burca geçene kadar 'boşlukta' kalır.' 

Aslında bu süreci, Ay'ın bir süreliğine hiçbir gezegenle temel bir açı yapmadığı süreç olarak değerlendirebiliriz.

Gelelim, boşlukta kalan Ay'ın hayatımıza etkilerine: "İşler havada kalabilir"

Gelelim, boşlukta kalan Ay'ın hayatımıza etkilerine: "İşler havada kalabilir"

Ay boşlukta iken ilerlemek zordur. Bu yüzden bugün, yeni başlangıçlar yapmak için pek de iyi bir gün değil. Bir şeyler yarım kalabilir, anlaşmalarda netlik sağlanmayabilir ve daha da önemlisi bu dönemde başlayan işler uzun vadede sonuç getiremeyebilir.

Sorunlardan kurtulmak istiyorsanız, bugün: Oluruna bırakın!

Sorunlardan kurtulmak istiyorsanız, bugün: Oluruna bırakın!

Plan yapmak, düzen oluşturmak, dağılmadan ilerlemek ve istediğiniz akışta kalmak zor olabilir. Bunun yerine enerjilerin devreye girmesini bekleyin ve duygusal anlamda da dağılabileceğiniz bu süreçte mümkün olan her şeyi oluruna bırakın.

Riskler büyüyor: Dikkatli olun!

Riskler büyüyor: Dikkatli olun!

Sadece duygusal anlamda değil zihinsel anlamda da dalgınlık ve dikkatsizlikler yaşayabilirsiniz. Haliyle bu süreçte, risk almaktan kaçınmalısınız. Önemli belgeleri dikkatle incelemeli, imzalamadan önce her satırı okumalı, kritik kararlar alırken yanlış yapmamak adına her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.

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Bugün yapacağınız en iyi şey ise geçmişin yarım kalanlarına odaklanmak olacak!

Bugün yapacağınız en iyi şey ise geçmişin yarım kalanlarına odaklanmak olacak!

Yeni olan yarım kalabilir, ama geçmiş canlanabilir. Özellikle geçmişte başlayıp yarım bıraktığınız işler varsa elinizi çabuk tutun. Bugün tamamlamak için harika bir gün. Eski bir dostla ya da aşıkla bir araya gelmek, şimdiye dek dağılanları toplamak... mümkün!

Planlarınız tutmayabilir, aksiliklere ve aksaklıklara da hazır olun.

Planlarınız tutmayabilir, aksiliklere ve aksaklıklara da hazır olun.

Enerjisi düşük olan bugün boyunca işler pek de planladığınız gibi gitmeyebilir. Bu yüzden riskli konularda, iş hayatında ve hatta belki de yeni bir aşk yelken açma konusunda geri adım atabilirsiniz. Ama bu sırada kendinize odaklanabilirsiniz! 

Biraz meditasyon yapmak, yenilenmek ve nefes çalışmaları yapmak size iyi gelebilir. Huzura ihtiyaç duyacağımız bugünü mümkün olduğunca stabil geçirmek en iyisi olacaktır. Ha gayret yılı bitiriyoruz!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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