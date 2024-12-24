Ünlü Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Ay Boşlukta Kalıyor!" Planlar Tutmayacak Her Şey Yarım Kalacak

Dinçer Güner'e göre, 'Ay bir burçtan diğerine geçerken, o burçtayken yaptığı son ana açıdan (örneğin kavuşum, kare, üçgen gibi) bir sonraki burca geçene kadar 'boşlukta' kalır.'

Aslında bu süreci, Ay'ın bir süreliğine hiçbir gezegenle temel bir açı yapmadığı süreç olarak değerlendirebiliriz.