Ümit Özdağ, İlber Ortaylı'nın Söylediği Sanılan Sözler Sonrası Rotayı Afrikalı Göçmenlere Çevirdi, Sayı Verdi!
Ümit Özdağ, İlber Ortaylı'nın Söylediği Sanılan Sözler Sonrası Rotayı Afrikalı Göçmenlere Çevirdi, Sayı Verdi!
Göçmen ve sığınmacı karşıtı fikirleriyle bilinen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye'de yaşayan Afrikalı göçmen sayısının 2 milyonun üzerinde olduğunu iddia etti.
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Türkiye'deki Afrikalı göçmenlerle ilgili tartışmalar tarihçi İlber Ortaylı'nın İtalya Başbakanı Meloni ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte başladı. Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un yayınına bağlanarak Meloni ve göçmen politikalarıyla ilgili konuşan İlber Ortaylı'nın sözleri bazı Twitter sayfalarınca "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş. Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işiyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler” şeklinde cımbızlanınca ortalık karıştı.
Özellikle Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi yönünde oldukça katı bir siyaset izleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İlber Ortaylı tarafından söylendiği düşünülen bu sözler sonrası hemen devreye girdi.
Özdağ, şu anda Türkiye'de 2 milyonu aşkın Afrikalı göçmen yaşadığını iddia etti. Özdağ ayrıca Türkiye'de artan AIDS vakalarından Afrikalı göçmenleri sorumlu tuttu.
Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Umarım doğru değildir. 2017’de Türkiye’de Anadolu Ajansı’nın İngilizce haberinde ülkemizdeki Afrikalı sayısı 1 milyon 750 bin olarak verilmişti. Bugün sayı 2 milyonun ötesinde. Mesele sadece Aksaray, Laleli ile sınırlı değil. Kütahya, Karabük gibi Anadolu şehirlerinde bile siyah cemaatler oluştu. Dünya’da azalan AIDS Türkiye’de artıyor. Avrupa’nın çöpünü para karşılığı ülkemize getiren AKP şimdi de ülkemizi daha fazla Asya ve Afrika’nın insan çöplüğü yapmamalı. Yeter artık."
Ümit Özdağ'ın paylaşımı 👇
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Bunu da İlber Ortaylı'nın aslında ne söylediğini merak edenler için bırakalım 👇
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