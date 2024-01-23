Cübbeli Ahmet, Türkiye'nin Uzay Yolcuğuna İlişkin Açıklamasıyla Ters Köşe Yaptı
Cübbeli Ahmet, Türkiye'nin Uzay Yolcuğuna İlişkin Açıklamasıyla Ters Köşe Yaptı
Daha önce uzay seyahatleri hakkında eleştirel yorumlarda bulunan Cübbeli Ahmet, Türkiye'nin uzay çalışmaları için farklı tonda açıklamalar yaptı. Cübbeli Ahmet, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın seyahati için, 'Biraz gecikmeli oldu. Daha önce olmalıydı' dedi.
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay seyahati sonrası TV100'de konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Daha önce uzay seyahatlerini eleştirdiği videolarla gündeme gelen Cübbeli Ahmet, "Benim eleştirim, 'Dünya’da kıyamet kopmadan Mars’ta su bulup da düzeni kurarsak oraya gideriz' diyenlere. Kıyamet öyle bir kopuyor ki Kuran’ın tabiriyle güneş dürülüyor, yıldızlar sökülüyor. Böyle bir sistemde Mars mı kalır Kars mı kalır. Yani '100 milyarları dolarları kıyametten kurtulmak için harcıyorsanız enayisiniz” dedim' ifadelerini kullandı.
Daha önce dünyanın düz olduğu yönünde bir söylemi de olmadığını savunan Cübbeli Ahmet, ilk Türk astronot Ahmet Alper Gezavcı'nın uzay yolculuğu için ise "Biraz gecikmeli buldum. Daha önce olmalıydı" dedi.
Cübbeli Ahmet'in Türkiye'nin uzay yolculuğuna ilişkin açıklamaları 👇
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Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak 18 Ocak 2024 tarihinde SpaceX'in Axiom 3 misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmişti.
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