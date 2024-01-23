Cübbeli Ahmet, Türkiye'nin Uzay Yolcuğuna İlişkin Açıklamasıyla Ters Köşe Yaptı

Daha önce uzay seyahatleri hakkında eleştirel yorumlarda bulunan Cübbeli Ahmet, Türkiye'nin uzay çalışmaları için farklı tonda açıklamalar yaptı. Cübbeli Ahmet, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın seyahati için, 'Biraz gecikmeli oldu. Daha önce olmalıydı' dedi.