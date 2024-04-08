Ümit Özat Mehmet Büyükekşi’ye Öfke Kustu: “Sen Siyasetçi misin Futbol Federasyonu Başkanı mısın”

YouTube kanallarında yayınlanan programlarında Ümit Özat, Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi için konuşurken sinirine hakim olamadı.
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“Ben Federasyon başkanı olsam utanırım. Mehmet Büyükekşi’nin yüzünden bu ülkede Ak Parti seçimleri kaybetti.” dedi.
“Sana futbol hakkında soru sorulduğu zaman ezan susmaz bayrak inmez dersen siyasetin dibine kadar girersin. Futbolun ezanla bayrakla ne işi var?” ifadelerini de ekledi.
Mehmet Büyükekşi’nin ise tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “şirin” gözükmek için yaptığını dile getirdi.
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adam haklı bütün kurumları çürüten saray enfeksiyonu tff nin içine de sıçrayınca bir süper kupa organizasyonunu oynatmayı bile beceremedi. peygamber yakmaya ... Devamını Gör
Tam bir anadolu çomaro ya. Şişko sevimli ve gırtlaktan konuşuyor. Bide şöyle yanar döner olmasa dün kara dediğine bugün ak demese…
Sarayın güdümüne girmiş kurumlardaki çürüme tesadüf değil.