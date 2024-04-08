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Ümit Özat Mehmet Büyükekşi’ye Öfke Kustu: “Sen Siyasetçi misin Futbol Federasyonu Başkanı mısın”

Ümit Özat Mehmet Büyükekşi’ye Öfke Kustu: “Sen Siyasetçi misin Futbol Federasyonu Başkanı mısın”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 11:19

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YouTube kanallarında yayınlanan programlarında Ümit Özat, Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi için konuşurken sinirine hakim olamadı.

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“Ben Federasyon başkanı olsam utanırım. Mehmet Büyükekşi’nin yüzünden bu ülkede Ak Parti seçimleri kaybetti.” dedi.

“Ben Federasyon başkanı olsam utanırım. Mehmet Büyükekşi’nin yüzünden bu ülkede Ak Parti seçimleri kaybetti.” dedi.

“Sana futbol hakkında soru sorulduğu zaman ezan susmaz bayrak inmez dersen siyasetin dibine kadar girersin. Futbolun ezanla bayrakla ne işi var?” ifadelerini de ekledi.

“Sana futbol hakkında soru sorulduğu zaman ezan susmaz bayrak inmez dersen siyasetin dibine kadar girersin. Futbolun ezanla bayrakla ne işi var?” ifadelerini de ekledi.

Mehmet Büyükekşi’nin ise tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “şirin” gözükmek için yaptığını dile getirdi.

Mehmet Büyükekşi’nin ise tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “şirin” gözükmek için yaptığını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Malum Şahıs

adam haklı bütün kurumları çürüten saray enfeksiyonu tff nin içine de sıçrayınca bir süper kupa organizasyonunu oynatmayı bile beceremedi. peygamber yakmaya ... Devamını Gör

Enver Paşa

Tam bir anadolu çomaro ya. Şişko sevimli ve gırtlaktan konuşuyor. Bide şöyle yanar döner olmasa dün kara dediğine bugün ak demese…

Bozkurt

Sarayın güdümüne girmiş kurumlardaki çürüme tesadüf değil.